15 Tanda Kelelahan Emosional yang Menunjukkan Burnout Berat Secara Psikologi

JawaPos.com – Kelelahan emosional adalah kondisi yang secara psikologi jauh lebih serius dari sekadar stres biasa dan sering kali tidak disadari hingga gejalanya sudah sangat mengganggu.

Burnout yang tidak ditangani bisa menguras seluruh sumber daya mental dan fisik seseorang hingga titik di mana fungsi sehari-hari pun menjadi sangat berat.

Mengenali tanda-tanda kelelahan emosional lebih awal adalah langkah penting untuk mencegah dampak jangka panjang pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (9/6), berikut 15 tanda halus yang menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar lelah biasa, melainkan sudah mengalami kelelahan emosional yang serius.

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1. Mudah marah dan kehilangan kesabaran

Psikolog W. Robert Nay, PhD menjelaskan bahwa pada tingkat stres yang tinggi seseorang menjadi lebih mudah tersinggung dan kehilangan ketahanan mentalnya.

Kelelahan mental menguras kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, sehingga hal-hal kecil pun bisa terasa sangat menyulut amarah.

2. Tidak bisa menyelesaikan pekerjaan

Kelelahan emosional menciptakan rasa enggan yang mendalam terhadap pekerjaan, membuat seseorang mudah terdistraksi dan gagal memenuhi tenggat waktu.