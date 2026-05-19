Seringkali Burnout Akibat Kerja Berlebihan? Bisa Jadi Itu Sindrom Kelelahan Kronis (CFS), Simak Faktanya

JawaPos.com - Tahukah kamu, bahwa sering merasa kelelahan harus dibedakan, apakah hanya merasa lelah atau termasuk penyakit serius seperti Sindrom Kelelahan Kronis (CFS).

Dilansir dari Health Shots, Minggu (17/5), Menghadapi lalu lintas, dan bekerja berlebihan membuat seseorang selalu Lelah, yang terkadang membuat kita membutuhkan perawatan

Setelah cukup beristirahat dan tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu mungkin menunjukkan masalah medis, yaitu Sindrom Kelelahan Kronis (CFS), berikut ciri-cirinya

1. Tes istirahat

Jika bekerja di hari biasa, mungkin berharap untuk merasa segar kembali setelah beberapa hari beristirahat di akhir pekan.

Tetapi jika Anda menderita CFS, tubuh tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan setelah seharian beristirahat 10-12 jam.

2. Malaise pasca-aktivitas (Post-exertional malaise/PEM)

Hal ini menjadi penentu utama CFS, bahkan perjalanan ke pasar atau pertemuan yang menegangkan dapat menyebabkan kelelahan, nyeri otot, dan kabut otak, membuat pasien terbaring di tempat tidur selama berhari-hari.

Minta bantuan psikologis, orang yang berurusan dengan penyakit kronis sering merasa terisolasi dan membutuhkan pengobatan