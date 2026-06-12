4 Tips Menang Undian di Mall, Belanja dengan Terukur Tanpa Bikin Kantong Jebol

JawaPos.com – Undian berhadiah memang sering diselenggarakan mal-mal yang ada di Indonesia sebagai bentuk apresiasi para pelanggannya. Bersaing dengan ratusan ribu pelanggan, tentunya butuh strategi belanja agar bisa memenangkan salah satu hadiah bahkan grand prize-nya.

Potensi memenangkan undian memang lebih besar jika Anda sering berbelanja. Karena biasanya, tiap mall memiliki aturan bagi konsumen yang ingin mengikuti undian. Misalnya dalam program undian berhadiah ‘Eternity Privilege Grand Rewards’ yang diadakan Aeon Mall BSD City, konsumen bisa ikut dengan belanja Rp 500.000 maka akan mendapatkan 1 e-kupon undian.

Tapi, belanja saja tidak cukup. Dalam arti, Anda harus memiliki strategi berbelanja untuk bisa memenangkan undian tanpa bikin kantong jebol tiap bulan. Mulai dari atur budget hingga tentukan barang-barang yang mau dibeli sehingga uang tidak terbuang sia-sia.

Berikut beberapa tips berbelanja agar bisa menang undian:

1. Jadi Member Mall

Menjadi member mall seperti memiliki tiket vip dibandingan konsumen lain. Dengan member, biasanya Anda memiliki kesempatan menang lebih besar karena bisa mendapatkan informais tentang program diskon di mal tersebut.

“Tentunya bergabung menjadi Eternity Privilege member dan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Semakin sering berbelanja, semakin besar pula kesempatan untuk membawa pulang berbagai hadiah menarik," ujar Bayu Tunggul Aji selaku General Manager Mall Operation AEON MALL BSD CITY baru-baru ini.

Ilustrasi undian berhadiah di Aeon Mall BSD City.

2. Belanja Rutin namun Terukur

Anda pasti memiliki budget belanja bulanan dan keperluan sekunder hingga tersier dalam satu bulan. Pastikan Anda sudah membuat daftar barang apa saja yang ingin Anda beli. Sehingga barang yang dibeli tidak hanya spontan agar ingin menang tapi memang Anda butuhkan.