Sederet 8 Mall Paling Cozy di Batam, buat Liburan Anti Bosan, Belanja hingga Kulineran

JawaPos.com – Batam dikenal sebagai destinasi wisata belanja favorit di Indonesia dengan ragam pilihan mall cozy yang terus berkembang.

Pusat perbelanjaan di kota kepulauan ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari trade center elektronik, lifestyle mall modern, hingga yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan internasional.

Setiap mall menawarkan pengalaman unik yang cocok untuk berbagai kalangan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik yang ingin menikmati liburan belanja.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Sabtu (16/5), berikut delapan rekomendasi mall paling cozy cocok buat liburan di Batam.

1. Grand Batam Mall

Grand Batam Mall adalah salah satu mall paling modern di kota ini, berlokasi di Jalan Pembangunan, Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall dengan desain interior megah dan tata letak gerai yang rapi ini menghadirkan brand internasional di bidang fashion, kosmetik, dan elektronik model terbaru dalam satu kawasan.

Tersedia pula bioskop berteknologi premium, area bermain anak yang luas, serta beragam restoran dan kafe kekinian yang menjadikannya destinasi hiburan keluarga yang lengkap.

2. Nagoya Hill Shopping Mall