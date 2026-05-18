Daftar 7 Mall Paling Favorit di Balikpapan untuk Liburan, Belanja, dan Nongkrong Cantik

JawaPos.com – Kota Balikpapan dikenal sebagai salah satu kota terbesar di Kalimantan dengan pilihan mall favorit yang terus berkembang pesat.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari one stop lifestyle mall, superblok modern, hingga mall tepi laut dengan pemandangan pantai yang memukau.

Setiap mall menawarkan pengalaman unik yang cocok untuk berbagai kalangan, baik keluarga maupun wisatawan yang ingin menikmati liburan di kota minyak ini.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Senin (18/5), berikut tujuh rekomendasi mall paling favorit cocok buat liburan di Balikpapan.

1. Pentacity Mall

Pentacity Mall berdiri di kawasan Balikpapan Superblock (BSB) di Jalan Jenderal Sudirman No. 47, dengan luas bangunan 40.943 meter persegi, tujuh lantai, dan lebih dari 300 toko di dalamnya.

Mall berkonsep one stop lifestyle ini menghadirkan brand lokal dan internasional seperti H&M, Uniqlo, Sogo, Samsung, PEDRO, Vans, Steve Madden, HMNS, Batik Keris, dan Sociolla untuk kebutuhan fashion dan kecantikan.

Tersedia pula beragam restoran seperti Marugame Udon, KFC, Ichiban Sushi, Kopi Kenangan, Ta Wan, dan Mako, serta fasilitas hiburan berupa bioskop XXI, Funworld, dan Kidzlandia untuk seluruh keluarga.

2. e-Walk