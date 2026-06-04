9 Hal yang Dibaca Kasir dari Cara Anda Belanja Bisa Ungkap Kondisi Keuangan dan Mengapa Tebakan Itu Sering Tepat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ketika seseorang berdiri di depan kasir, sebenarnya mereka sedang menampilkan banyak informasi tanpa sadar. Cara memilih barang, metode pembayaran, hingga reaksi terhadap harga dapat memberikan petunjuk tentang kebiasaan finansial mereka. Tentu saja, tidak ada cara yang bisa mengetahui kondisi keuangan seseorang secara pasti hanya dari beberapa menit interaksi. Namun dalam psikologi perilaku konsumen, terdapat pola-pola yang sering muncul dan membuat orang yang berpengalaman di bidang ritel mampu membuat perkiraan yang cukup akurat mengenai kebiasaan keuangan pelanggan.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat sembilan hal yang sering diperhatikan kasir dan mengapa hal tersebut dapat menjadi petunjuk tentang situasi finansial seseorang.

1. Terlalu Lama Menghitung Harga Sebelum Membayar

Beberapa pelanggan secara aktif menjumlahkan harga setiap barang selama proses belanja. Mereka terus memantau total belanjaan dan akan meminta penghapusan barang jika jumlahnya melewati anggaran.

Menurut psikologi keuangan, perilaku ini menunjukkan tingkat kesadaran anggaran yang tinggi. Orang yang hidup dengan dana terbatas biasanya memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap pengeluaran karena setiap rupiah memiliki dampak yang nyata terhadap kondisi keuangan mereka.

Kasir yang sering berinteraksi dengan pelanggan biasanya menganggap perilaku ini sebagai tanda bahwa seseorang sedang mengelola uang dengan sangat hati-hati.

2. Selalu Membandingkan Harga Sampai ke Detail Terkecil

Ada pelanggan yang membeli hampir seluruh produk berdasarkan harga per gram, harga per liter, atau diskon yang tersedia.

Psikologi konsumen menyebut ini sebagai perilaku "value maximizing", yaitu kecenderungan untuk mendapatkan nilai maksimal dari setiap pengeluaran.