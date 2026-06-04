9 Hal yang Dibaca Kasir dari Cara Anda Belanja Bisa Ungkap Kondisi Keuangan dan Mengapa Tebakan Itu Sering Tepat Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlalu lama menghitung harga (Magnific/Tonodiaz)
Tentu saja, tidak ada cara yang bisa mengetahui kondisi keuangan seseorang secara pasti hanya dari beberapa menit interaksi. Namun dalam psikologi perilaku konsumen, terdapat pola-pola yang sering muncul dan membuat orang yang berpengalaman di bidang ritel mampu membuat perkiraan yang cukup akurat mengenai kebiasaan keuangan pelanggan.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat sembilan hal yang sering diperhatikan kasir dan mengapa hal tersebut dapat menjadi petunjuk tentang situasi finansial seseorang.
Baca Juga:5 Warna Favorit Orang Kreatif Menurut Psikologi, Nomor 3 Sering Dipilih Mereka yang Punya Ide Tak Biasa
1. Terlalu Lama Menghitung Harga Sebelum Membayar
Beberapa pelanggan secara aktif menjumlahkan harga setiap barang selama proses belanja. Mereka terus memantau total belanjaan dan akan meminta penghapusan barang jika jumlahnya melewati anggaran.
Menurut psikologi keuangan, perilaku ini menunjukkan tingkat kesadaran anggaran yang tinggi. Orang yang hidup dengan dana terbatas biasanya memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap pengeluaran karena setiap rupiah memiliki dampak yang nyata terhadap kondisi keuangan mereka.
Kasir yang sering berinteraksi dengan pelanggan biasanya menganggap perilaku ini sebagai tanda bahwa seseorang sedang mengelola uang dengan sangat hati-hati.
2. Selalu Membandingkan Harga Sampai ke Detail Terkecil
Ada pelanggan yang membeli hampir seluruh produk berdasarkan harga per gram, harga per liter, atau diskon yang tersedia.
Psikologi konsumen menyebut ini sebagai perilaku "value maximizing", yaitu kecenderungan untuk mendapatkan nilai maksimal dari setiap pengeluaran.
Menariknya, perilaku ini tidak selalu menunjukkan seseorang memiliki uang sedikit. Banyak orang kaya yang sangat teliti terhadap harga. Namun dalam praktik sehari-hari, kasir sering menemukan bahwa pelanggan yang sangat disiplin membandingkan harga biasanya memiliki kebiasaan keuangan yang lebih sehat dibanding rata-rata.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya