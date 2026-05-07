Anda Tidak Perlu Bekerja Keras 24/7 untuk Sukses, 6 Cara Menyelesaikan Lebih Banyak Hal dengan Melakukan Lebih Sedikit

JawaPos.com - Di era modern yang serba cepat, banyak orang percaya bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan bekerja tanpa henti—bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Budaya “hustle” 24/7 sering dipuja, seolah-olah semakin sibuk seseorang, semakin sukses pula ia dianggap.

Namun kenyataannya, bekerja terus-menerus tanpa jeda justru sering menurunkan produktivitas. Tubuh dan pikiran manusia memiliki batas. Ketika dipaksa bekerja tanpa henti, kualitas kerja menurun, fokus terganggu, dan risiko kelelahan meningkat.

Kabar baiknya, Anda tidak perlu bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang lebih baik. Justru dengan strategi yang tepat, Anda bisa menyelesaikan lebih banyak hal dengan usaha yang lebih efisien.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat enam cara yang bisa Anda terapkan.

1. Fokus pada Hal yang Benar-Benar Penting

Tidak semua tugas memiliki dampak yang sama. Salah satu kesalahan terbesar adalah mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus.

Gunakan prinsip prioritas:

Identifikasi tugas yang memberikan hasil terbesar

Fokus pada 20% aktivitas yang menghasilkan 80% hasil (prinsip Pareto)

Hindari pekerjaan yang hanya terlihat sibuk tetapi tidak berdampak

Dengan memusatkan energi pada hal yang penting, Anda akan mendapatkan hasil lebih besar tanpa harus bekerja lebih lama.