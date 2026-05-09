Banting Harga! Ini 10 Tempat Belanja Murah di Surabaya, Pilihannya Banyak tapi Tak Bikin Kantong Terkoyak

JawaPos.com – Surabaya adalah kota yang tak pernah kehabisan pilihan tempat belanja murah untuk berbagai kebutuhan.

Deretan pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern hadir berdampingan, masing-masing menawarkan pengalaman berbelanja yang berbeda.

Dari memburu oleh-oleh khas daerah hingga mencari pakaian bekas berkualitas, semua tersedia dengan harga yang bersahabat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Sabtu (9/5), berikut sepuluh rekomendasi tempat belanja murah di Surabaya.

1. Pasar Atom

Pasar Atom yang berlokasi di Jalan Bunguran No.45, Bongkaran, Pabean Cantikan, dikenal sebagai pusat belanja pakaian, aksesori, dan wisata kuliner yang lengkap.

Berbagai kuliner khas bisa ditemukan di sini, seperti manisan, kue mangkuk, dan cakue, dengan nuansa Chinese food yang kental karena mayoritas pedagangnya keturunan Tionghoa.

Selain kuliner, kamu juga bisa menjelajahi lantai-lantai lainnya untuk membeli aksesoris dan pakaian dengan harga terjangkau.

2. Darmo Trade Center (DTC)