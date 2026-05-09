Berusia Lebih 70 Tahun dan Masih Menulis Daftar Belanja di Kertas? Psikologi Mengatakan Kamu Memiliki 7 Kualitas Berbeda Ini

JawaPos.com - Di tengah dunia modern yang dipenuhi ponsel pintar, aplikasi pencatat, dan teknologi serba otomatis, sebagian orang masih memilih cara klasik: menulis daftar belanja di atas secarik kertas.

Mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Anda yang kini berada di usia 70 tahun ke atas dan masih melakukan kebiasaan ini, psikologi justru mengungkapkan bahwa ada kualitas karakter yang kuat, berharga, dan unik di baliknya.



Menulis daftar belanja dengan pena dan kertas bukan sekadar mencatat barang yang ingin dibeli.

Ia adalah jembatan kenangan, ketenangan, serta refleksi karakter.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kualitas yang sering dimiliki oleh para lansia yang tetap memilih metode tradisional untuk merencanakan belanja mereka.



1. Memori dan Kesadaran Detail yang Baik



Menulis manual memerlukan fokus, kesadaran, dan seleksi.

Proses ini melatih memori otak untuk mengingat barang-barang penting, sambil memilah mana yang tidak perlu.

Orang lanjut usia yang masih membuat daftar secara tertulis cenderung memiliki pola pikir terstruktur—mereka tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi mengandalkan kemampuan internal untuk mengingat hal-hal penting, sebuah tanda fungsi kognitif yang masih aktif dan terlatih.



2. Kemandirian yang Tinggi



Banyak orang seusia 70 tahun mungkin mulai bergantung pada anak atau keluarga.

Namun, seseorang yang tetap menulis daftar belanja sendiri menunjukkan bahwa ia masih memegang kontrol atas kehidupannya.

Ada rasa bangga tersendiri—bahwa meski dunia berubah, mereka tetap bisa mengelola kebutuhan pribadi tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain.



Ini mencerminkan sikap optimis dan determinasi untuk tetap mandiri selama mungkin.



3. Kesetiaan pada Kebiasaan yang Teruji Waktu



Di usia lanjut, kebiasaan bukan hanya rutinitas—tetapi akar identitas.

Menulis daftar belanja di kertas adalah ritual yang merangkum perjalanan hidup puluhan tahun.

Psikologi menyebutnya sebagai habit persistence, kemampuan mempertahankan kebiasaan yang memberi kenyamanan emosional.



Dengan tetap menulis manual, mereka menjaga koneksi dengan masa lalu yang menenangkan.



4. Kemampuan Berpikir Sistematis dan Teratur



Daftar belanja di kertas biasanya dibuat dengan urutan tertentu: kebutuhan dapur, keperluan rumah, obat-obatan, hingga barang tambahan.

Susunan ini bukan sekadar uraian acak, tetapi perencanaan logis.



Kebiasaan ini menunjukkan gaya berpikir sistematis—mereka suka mengklasifikasikan informasi, menghindari hal yang mubazir, serta mengutamakan apa yang paling diperlukan.



5. Nilai Kesederhanaan dan Apresiasi Pada Hidup



Di tengah budaya konsumtif yang terus memaksa kita membeli lebih banyak, generasi yang masih menulis daftar belanja di atas kertas biasanya memahami batasan: membeli seperlunya, bukan semaunya.



Mereka menghargai kesederhanaan.

Tidak terburu-buru, tidak tergoda untuk membeli hal yang tidak diperlukan.

Sebuah kualitas yang mencerminkan kepekaan hidup dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan apa yang dimiliki.



6. Konektivitas Emosional dengan Tradisi



Sentuhan kertas, goresan pena, dan proses mencoret item yang sudah dibeli menyimpan sensasi emosional yang tidak tergantikan layar digital.



Bagi banyak orang berusia 70 tahun ke atas, daftar belanja bukan hanya catatan—tetapi simbol masa muda, kenangan keluarga, dan cara lama yang membuat mereka merasa dekat dengan diri sendiri.

Melakukan hal sederhana seperti menulis daftar belanja bisa membawa rasa damai dan nostalgia.



7. Fokus yang Lebih Baik dan Minim Gangguan



Aplikasi digital sering dipenuhi notifikasi yang membelokkan fokus.

Saat menulis di kertas, pikiran bisa bekerja tanpa distraksi.



Inilah mengapa banyak lansia masih memilih cara tradisional—mereka bisa tetap fokus pada apa yang penting.

Psikologi menyebutnya sebagai kemampuan selective attention: memusatkan perhatian pada hal yang diperlukan sambil menghilangkan hal yang mengganggu.



Kesimpulan: Kebiasaan Sederhana, Makna Mendalam



Menulis daftar belanja di kertas mungkin tampak sebagai kebiasaan kecil—usang menurut sebagian orang.