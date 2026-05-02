11 Kebiasaan Belanja yang Tunjukkan Seseorang Cerdas Kelola Finansial Menurut Psikologi

JawaPos.com – Berbelanja kebutuhan pokok setiap bulan adalah momen yang paling jelas mengungkap seberapa cerdas finansial seseorang dalam mengelola uangnya.

Psikologi perilaku konsumen mengungkap bahwa pilihan-pilihan kecil yang dibuat di dalam toko sebenarnya mencerminkan nilai dan disiplin finansial yang jauh lebih dalam.

Orang yang benar-benar cerdas finansial tidak hanya memikirkan harga, tetapi juga strategi dan pola pikir yang mereka bawa ke dalam setiap kunjungan belanja.

Di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga yang terus berlanjut, kebiasaan belanja yang disiplin menjadi pembeda nyata antara yang stabil dan yang selalu kekurangan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (1/5), Berikut adalah sebelas tanda kecil yang langsung mengungkap bahwa seseorang memiliki kecerdasan dan kedisiplinan finansial yang tinggi saat berbelanja bahan makanan.

1. Selalu membawa daftar belanja

Membuat daftar belanja yang terperinci sebelum memasuki toko membantu seseorang tetap fokus dan menghindari pembelian barang-barang yang tidak dibutuhkan sama sekali.

Daftar ini juga memudahkan perencanaan menu mingguan dan pelacakan harga sehingga setiap kunjungan ke toko menjadi jauh lebih efisien dan terarah.

2. Makan terlebih dahulu sebelum berbelanja