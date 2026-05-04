Konsumen Kini Lebih Selektif, Ini 5 Tips Belanja Praktis Tanpa Buang Waktu

Ilustrasi belanja online. (ITRC)
JawaPos.com–Perubahan gaya hidup membuat cara orang berbelanja ikut bergeser. Konsumen kini tidak lagi sekadar berburu harga murah, tetapi mulai mempertimbangkan nilai, efisiensi, dan kemudahan dalam satu waktu.
Tren ini terlihat dari munculnya perilaku rational data-driven shoppers, yakni konsumen yang lebih selektif dan cermat sebelum membeli. Namun di sisi lain, banyaknya platform belanja justru memunculkan tantangan baru: kelelahan berpindah-pindah aplikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Situasi ini membuat pengalaman belanja menjadi kurang praktis, bahkan memakan waktu.
Lalu, bagaimana cara belanja tetap efisien tanpa ribet? Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan.
1. Prioritaskan Platform dengan Kebutuhan Lengkap
Pilih tempat belanja yang menyediakan berbagai kategori produk sekaligus, mulai dari kebutuhan harian, gadget, hingga perlengkapan gaya hidup. Ini membantu menghemat waktu dan menghindari transaksi terpisah di banyak platform.
2. Fokus pada Nilai, Bukan Sekadar Harga
Diskon besar memang menarik, tetapi penting untuk tetap mengecek kualitas produk, manfaat, serta kebutuhan pribadi. Belanja cerdas berarti mendapatkan keseimbangan antara harga dan nilai.
3. Manfaatkan Momentum Promo Terjadwal
Program promo seperti flash sale atau waktu diskon tertentu bisa dimanfaatkan untuk membeli produk yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan impulsif. Dengan begitu, pengeluaran tetap terkendali.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan