Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 5 Mei 2026 | 02.38 WIB

Konsumen Kini Lebih Selektif, Ini 5 Tips Belanja Praktis Tanpa Buang Waktu

Ilustrasi belanja online. (ITRC) - Image

Ilustrasi belanja online. (ITRC)

JawaPos.com–Perubahan gaya hidup membuat cara orang berbelanja ikut bergeser. Konsumen kini tidak lagi sekadar berburu harga murah, tetapi mulai mempertimbangkan nilai, efisiensi, dan kemudahan dalam satu waktu.

Tren ini terlihat dari munculnya perilaku rational data-driven shoppers, yakni konsumen yang lebih selektif dan cermat sebelum membeli. Namun di sisi lain, banyaknya platform belanja justru memunculkan tantangan baru: kelelahan berpindah-pindah aplikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Situasi ini membuat pengalaman belanja menjadi kurang praktis, bahkan memakan waktu.

Lalu, bagaimana cara belanja tetap efisien tanpa ribet? Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan.

1. Prioritaskan Platform dengan Kebutuhan Lengkap

Pilih tempat belanja yang menyediakan berbagai kategori produk sekaligus, mulai dari kebutuhan harian, gadget, hingga perlengkapan gaya hidup. Ini membantu menghemat waktu dan menghindari transaksi terpisah di banyak platform.

2. Fokus pada Nilai, Bukan Sekadar Harga

Diskon besar memang menarik, tetapi penting untuk tetap mengecek kualitas produk, manfaat, serta kebutuhan pribadi. Belanja cerdas berarti mendapatkan keseimbangan antara harga dan nilai.

3. Manfaatkan Momentum Promo Terjadwal

Program promo seperti flash sale atau waktu diskon tertentu bisa dimanfaatkan untuk membeli produk yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan impulsif. Dengan begitu, pengeluaran tetap terkendali.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
11 Kebiasaan Belanja yang Tunjukkan Seseorang Cerdas Kelola Finansial Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

11 Kebiasaan Belanja yang Tunjukkan Seseorang Cerdas Kelola Finansial Menurut Psikologi

Sabtu, 2 Mei 2026 | 08.37 WIB

Orang yang Menyimpan Setiap Struk Belanja "untuk Berjaga-jaga", Biasanya Mereka Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Menyimpan Setiap Struk Belanja "untuk Berjaga-jaga", Biasanya Mereka Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Rabu, 29 April 2026 | 15.15 WIB

Orang yang Mengembalikan Troli Belanja Meski Cuaca Buruk Biasanya Memiliki 6 Kekuatan Karakter Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Mengembalikan Troli Belanja Meski Cuaca Buruk Biasanya Memiliki 6 Kekuatan Karakter Ini Menurut Psikologi

Selasa, 28 April 2026 | 18.25 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore