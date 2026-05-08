Waktu Makan Terbaik bagi Anda yang Ingin Turunkan Berat Badan, Menurut Ahli dan Penelitian

JawaPos.com - Anda yang memiliki berat badan overweight atau obesitas, pasti mencari cara untuk menurunkannya. Sayangnya, sering kali Anda sudah mencoba berbagai cara diet, tapi masih saja berat badan tidak berkurang. Mungkin ulasan ini tepat untuk Anda simak.



Dilansir JawaPos.com dari independent pada Jumat (8/5), penelitian yang dipresentasikan di Kongres Obesitas Eropa di Malaga menunjukkan bahwa individu yang overweight dan obesitas yang menerapkan pola makan terbatas waktu berhasil menurunkan berat badan serta mempertahankannya dari waktu ke waktu.



Lalu, pendekatan seseorang yang memilih berpuasa lebih awal atau lebih lambat di siang hari selama tiga bulan terbukti efektif menurunkan berat badan.

Sang penulis utama, yaitu Dr. Alba Camacho-Cardenosa dari Universitas Granada di Spanyol mengungkapkan bahwa membatasi waktu makan hingga delapan jam kapan saja sepanjang hari selama tiga bulan dapat menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan setidaknya dalam satu tahun.



Dengan kata lain, penelitian ini berkaitan erat dengan periode puasa 16 jam.



Penelitian lainnya yang diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine dengan uji coba terkontrol secara acak ditemukan bahwa membatasi makan hingga delapan jam per hari dapat menurunkan berat badan serta meningkatkan kesehatan kardiometabolik.



Sementara itu, studi terbaru yang mengamati efek jangka panjang selama 12 bulan pada 99 orang, dimana individu dibagi menjadi empat kelompok selama 12 minggu, yakni:



1. Kelompok yang makan dalam jangka waktu 12 jam atau lebih.



2. Kelompok yang membatasi makan hingga delapan jam mulai sebelum jam 10 pagi.



3. Kelompok yang membatasi makan hingga delapan jam mulai setelah jam 1 siang.



4. Kelompok yang memilih jendela makan delapan jam mereka sendiri.



Lalu, semua kelompok tersebut diberi tips tentang diet Mediterania untuk membantu mereka makan lebih sehat. Selain itu, para peneliti juga mengukur berat badan, lingkar pinggang, dan pinggul pada awal percobaan, setelah rencana 12 minggu, dan 12 bulan kemudian.



Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kelompok yang makan lebih dari 12 jam atau lebih kehilangan rata-rata 1,4 kg. Sementara kelompok yang dibatasi waktu makan kehilangan lebih banyak berat badan, yaitu sekitar 3 - 4 kg.



Kelompok yang dibatasi waktu makan juga mengalami penurunan lingkar pinggang dan pinggul yang lebih besar hingga beberapa sentimeter dan mempertahankan penurunan berat badan yang lebih besar setelah 12 bulan.



Kemudian, dalam jangka waktu satu tahun, kelompok yang makan selama 12 jam atau lebih mengalami peningkatan berat badan rata-rata sebesar 0,4 kg. Ini berbanding terbalik dengan kelompok yang dibatasi waktu makan pada awal dan akhir yang justru mengalami penurunan berat badan sekitar 2 kg.



Sementara itu, pada kelompok yang memilih jendela makan mereka sendiri menunjukkan berat badan yang konstan meski tidak signifikan secara statistik.



Koordinator studi dari Universitas Granada, Dr. Jonatan Ruiz mengatakan bahwa puasa intermittent semacam ini layak dilakukan oleh orang dewasa yang overweight atau obesitas dan ingin menurunkan atau mempertahankan berat badan dengan cara yang relatif sederhana.



Cara ini juga dinilai tidak terlalu membosankan serta lebih efisien waktu bila dibandingkan dengan penghitungan kalori harian. Hanya saja masih diperlukan penelitian lebih lanjut, lebih besar, dan jangka panjang terkait hal ini.



Penelitian lanjutan sangat diperlukan, antara lain tentang seberapa baik peserta mematuhi waktu makan, tingkat asupan kalori, dan apakah makan dengan batasan waktu mengubah hasil metabolisme terkait obesitas.



Nantinya, penelitian tersebut akan memberikan dan menambah wawasan berharga tentang efektivitas sebenarnya dari makan dengan batasan waktu atau intermittent fasting.***