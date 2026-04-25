Sischa Widya Maharani
Sabtu, 25 April 2026 | 19.18 WIB

Diet Ekstrem Demi Jaga Berat Badan 44 Kilogram? Ini Kebiasaan Makan IU yang Bikin Heboh 

IU bagikan kebiasaan makannya yang bikin ia terjaga di berat badan 44 kg. (Instagram @dlwlrma)

 
 
JawaPos.com - IU kembali menjadi perhatian setelah membagikan kebiasaan makan yang membantunya mempertahankan berat badan sekitar 44 kilogram (kg).
 
Ternyata rahasia tubuh mungilnya bukan karena genetik tetapi juga pola hidupnya yang disiplin menjadi faktor utama.
 
Dalam sebuah acara radio yang dipandu oleh Yoo In Na, IU mengungkap bahwa ia kerap makan dalam porsi yang sangat kecil. 
 
Melansir dari Koreaboo, menu makan siangnya hanya berupa apel dan blueberry bahkan teman-temannya bercanda menyebutnya sebagai “makanan burung” karena porsi makanan yang sedikit.
 
Namun bukan hanya jumlah makanan yang menjadi perhatian tetapi cara makannya juga cukup unik. 
 
IU mengaku mengunyah makanan dengan sangat perlahan bahkan bisa mencapai sekitar 150 kali untuk setiap suapan.
 
Kebiasaan ini membuatnya lebih cepat merasa kenyang meski makan sedikit sekaligus membantu proses pencernaan. 
 
Meski demikian, ia sempat disarankan oleh dokter gigi untuk mengurangi kebiasaan tersebut.
 
Selain itu, IU juga cenderung memilih makanan rendah kalori dan ringan terutama saat memiliki jadwal padat. 
 
Ia lebih sering mengonsumsi bubur atau makanan sederhana berbahan tahu yang tetap mengenyangkan.
 
Solois tersebut bahkan pernah membagikan resep makanan sehat berbahan tahu dalam sebuah konten memasak bersama Ahn Sung Jae.
 
Kebiasaan lain yang ia terapkan adalah menghindari makan berat di malam hari. Mengingat jadwal kerjanya yang sering berakhir larut, ia memilih makanan yang ringan agar tidak membebani tubuh.
Artikel Terkait
Berhasil Memancing Tawa, IU Mengungkapkan Pola Makannya yang Ringan Mirip Burung - Image
Entertainment

Berhasil Memancing Tawa, IU Mengungkapkan Pola Makannya yang Ringan Mirip Burung

Kamis, 23 April 2026 | 22.01 WIB

Malas Makan Sayur Hijau? Coba Ganti dengan Buah-Buahan Kaya Zat Besi Ini - Image
Kesehatan

Malas Makan Sayur Hijau? Coba Ganti dengan Buah-Buahan Kaya Zat Besi Ini

Rabu, 15 April 2026 | 21.25 WIB

Makan Sendiri Jadi Sinyal Kesepian di Jepang Naik, Terbanyak di Usia 30–50 Tahun - Image
Internasional

Makan Sendiri Jadi Sinyal Kesepian di Jepang Naik, Terbanyak di Usia 30–50 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 17.57 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

