Diet Ekstrem Demi Jaga Berat Badan 44 Kilogram? Ini Kebiasaan Makan IU yang Bikin Heboh 

JawaPos.com - IU kembali menjadi perhatian setelah membagikan kebiasaan makan yang membantunya mempertahankan berat badan sekitar 44 kilogram (kg).

Ternyata rahasia tubuh mungilnya bukan karena genetik tetapi juga pola hidupnya yang disiplin menjadi faktor utama.

Dalam sebuah acara radio yang dipandu oleh Yoo In Na, IU mengungkap bahwa ia kerap makan dalam porsi yang sangat kecil.

Melansir dari Koreaboo, menu makan siangnya hanya berupa apel dan blueberry bahkan teman-temannya bercanda menyebutnya sebagai “makanan burung” karena porsi makanan yang sedikit.

Namun bukan hanya jumlah makanan yang menjadi perhatian tetapi cara makannya juga cukup unik.

IU mengaku mengunyah makanan dengan sangat perlahan bahkan bisa mencapai sekitar 150 kali untuk setiap suapan.

Kebiasaan ini membuatnya lebih cepat merasa kenyang meski makan sedikit sekaligus membantu proses pencernaan.

Meski demikian, ia sempat disarankan oleh dokter gigi untuk mengurangi kebiasaan tersebut.

Selain itu, IU juga cenderung memilih makanan rendah kalori dan ringan terutama saat memiliki jadwal padat.

Ia lebih sering mengonsumsi bubur atau makanan sederhana berbahan tahu yang tetap mengenyangkan.

Solois tersebut bahkan pernah membagikan resep makanan sehat berbahan tahu dalam sebuah konten memasak bersama Ahn Sung Jae.

Kebiasaan lain yang ia terapkan adalah menghindari makan berat di malam hari. Mengingat jadwal kerjanya yang sering berakhir larut, ia memilih makanan yang ringan agar tidak membebani tubuh.