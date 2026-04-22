Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 23 April 2026 | 05.22 WIB

Meski Belum Makan Berat, 5 Jus Sayuran Penurun Berat Badan Ini Bisa Dikonsumsi saat Perut dalam Keadaan Kosong

ilustrasi jus sayuran.

JawaPos.com – Pola makan memiliki peran penting dalam menurunkan berat badan, salah satunya dengan mengonsumsi jus sayuran.

Jus sayur kaya akan nutrisi, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan sekaligus rendah kalori.

Mengonsumsi jus sayuran dapat membantu meningkatkan metabolisme, sehingga tubuh lebih efektif membakar lemak dan menurunkan berat badan.

Minum jus sayur saat perut kosong di pagi hari juga dinilai baik karena dapat memberikan energi untuk memulai aktivitas.

Mengutip English Jagran, berikut lima jus sayuran sehat yang bisa dikonsumsi untuk membantu menurunkan berat badan.

1. Jus kale

Jus kale adalah minuman kaya nutrisi yang mendukung penurunan berat badan. Rendah kalori dan tinggi serat, bantu mengurangi rasa lapar dan meningkatkan metabolisme.

Kaya akan antioksidan dan vitamin A, C, dan K, jus kale meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan mendorong detoksifikasi, menjadikannya tambahan baik untuk program penurunan berat badan.

2. Jus mentimun

Jus mentimun merupakan minuman menyegarkan untuk menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi kandungan air.

Jus ini menghidrasi dan memberi rasa kenyang. Kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin K dan kalium, minuman ini mendukung kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan metabolisme.

3. Jus bit

Jus bit, rendah kalori, kaya antioksidan, mineral, dan serat merupakan pilihan bergizi lainnya yang dapat dikonsumsi saat perut kosong.

Kandungan serat yang tinggi mendukung rasa kenyang dan kesehatan pencernaan, sementara antioksidan meningkatkan metabolisme.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
PN Jakpus Kabulkan Gugatan Jusuf Hamka, Harry Tanoe Dihukum Bayar Ganti Rugi USD 28 Juta dan Rp 50 Miliar - Image
Kasuistika

PN Jakpus Kabulkan Gugatan Jusuf Hamka, Harry Tanoe Dihukum Bayar Ganti Rugi USD 28 Juta dan Rp 50 Miliar

Kamis, 23 April 2026 | 04.43 WIB

Bukan Manja atau Mau Menang Sendiri, Orang yang Mudah Mendapatkan Apa yang Diinginkan Justru Memiliki 5 Kepribadian Langka Ini Menurut Penelitian - Image
Kepribadian

Bukan Manja atau Mau Menang Sendiri, Orang yang Mudah Mendapatkan Apa yang Diinginkan Justru Memiliki 5 Kepribadian Langka Ini Menurut Penelitian

Rabu, 22 April 2026 | 19.36 WIB

4 Zodiak yang Sering Menyabotase Diri Sendiri, Menghambat Kemajuan yang Justru Membuat Stres dan Cemas - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sering Menyabotase Diri Sendiri, Menghambat Kemajuan yang Justru Membuat Stres dan Cemas

Rabu, 22 April 2026 | 18.12 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore