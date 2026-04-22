Meski Belum Makan Berat, 5 Jus Sayuran Penurun Berat Badan Ini Bisa Dikonsumsi saat Perut dalam Keadaan Kosong

ilustrasi jus sayuran. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Pola makan memiliki peran penting dalam menurunkan berat badan, salah satunya dengan mengonsumsi jus sayuran. Jus sayur kaya akan nutrisi, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan sekaligus rendah kalori. Mengonsumsi jus sayuran dapat membantu meningkatkan metabolisme, sehingga tubuh lebih efektif membakar lemak dan menurunkan berat badan. Minum jus sayur saat perut kosong di pagi hari juga dinilai baik karena dapat memberikan energi untuk memulai aktivitas. Mengutip English Jagran, berikut lima jus sayuran sehat yang bisa dikonsumsi untuk membantu menurunkan berat badan. 1. Jus kale Jus kale adalah minuman kaya nutrisi yang mendukung penurunan berat badan. Rendah kalori dan tinggi serat, bantu mengurangi rasa lapar dan meningkatkan metabolisme. Kaya akan antioksidan dan vitamin A, C, dan K, jus kale meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan mendorong detoksifikasi, menjadikannya tambahan baik untuk program penurunan berat badan. 2. Jus mentimun Jus mentimun merupakan minuman menyegarkan untuk menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi kandungan air. Jus ini menghidrasi dan memberi rasa kenyang. Kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin K dan kalium, minuman ini mendukung kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan metabolisme. 3. Jus bit Jus bit, rendah kalori, kaya antioksidan, mineral, dan serat merupakan pilihan bergizi lainnya yang dapat dikonsumsi saat perut kosong. Kandungan serat yang tinggi mendukung rasa kenyang dan kesehatan pencernaan, sementara antioksidan meningkatkan metabolisme.