7 Kebiasaan yang Sulit Ditinggalkan oleh Orang-orang yang Pernah Mengalami Kelebihan Berat Badan Saat Kecil

JawaPos.Com - Pengalaman masa kecil sering meninggalkan jejak yang tidak selalu terlihat secara langsung.

Hal-hal yang dulu terasa biasa, perlahan membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan.

Bagi mereka yang pernah mengalami kelebihan berat badan saat kecil, perjalanan tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyentuh aspek emosional yang lebih dalam.

Komentar dari orang sekitar, perasaan tidak nyaman dengan diri sendiri, hingga usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan menjadi bagian dari proses yang membentuk kebiasaan tertentu.

Meskipun kondisi fisik bisa berubah seiring waktu, kebiasaan dan pola pikir yang terbentuk tidak selalu hilang begitu saja.

Tanpa disadari, beberapa kebiasaan ini terus terbawa hingga dewasa.

Tidak selalu terlihat jelas, tetapi hadir dalam bentuk keputusan kecil, reaksi spontan, atau cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kebiasaan yang sering sulit ditinggalkan oleh mereka yang pernah mengalami kelebihan berat badan saat kecil.

1. Cenderung Makan Lebih Cepat dari Orang Lain

Kebiasaan makan dengan cepat sering terbentuk dari situasi tertentu di masa kecil.

Bisa karena terbiasa makan dengan perasaan tidak nyaman, atau karena ingin segera menyelesaikan makan tanpa menarik perhatian.

Seiring waktu, kebiasaan ini menjadi otomatis. Bahkan ketika kondisi sudah berubah, ritme makan yang cepat tetap terbawa.

Hal ini sering membuat seseorang tidak menyadari kapan sebenarnya sudah merasa cukup.

Makan dengan terburu-buru juga membuat tubuh tidak memiliki waktu untuk memberi sinyal kenyang dengan tepat.