Hempas Jerawat Sekatika! Inilah 5 Manfaat Minyak Almond untuk Kesehatan Kulit

JawaPos.com – Minyak almond terkenal karena ragam manfaat dan sumber alami yang ampuh untuk kesehatan kulit.

Minyak almond sangat menutrisi dan menghidrasi kulit, menjadikannya halus dan kenyal.

Minyak ini kaya akan vitamin E, antioksidan, dan asam lemak esensial.

Jenis kulit sensitif dapat memperoleh manfaat dari sifat anti-inflamasi, yang membantu mengurangi kemerahan dan meredakan iritasi.

Bahkan stretch mark dan bekas luka secara bertahap menjadi kurang terlihat dengan bantuan minyak almond, yang juga memperbaiki warna dan tekstur kulit.

Selain itu, minyak almond dapat digunakan sebagai pembersih makeup serta mengurangi gejala psoriasis dan eksim.

Karena sifatnya yang melembapkan dan merevitalisasi, menggunakan minyak almond dalam rutinitas perawatan bisa mendorong kulit yang lebih sehat.