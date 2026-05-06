Efektif dan Praktis! Ketahui 10 Manfaat Air Garam yang Ampuh Atasi Berbagai Keluhan Kesehatan

JawaPos.com – Air garam sudah lama dikenal sebagai bahan rumahan yang kerap digunakan untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Mulai dari berkumur saat sakit tenggorokan hingga membersihkan hidung tersumbat, larutan sederhana ini dinilai praktis dan mudah dibuat di rumah.

Garam atau natrium klorida mengandung mineral penting yang dibutuhkan tubuh, seperti natrium, yodium, kalium, magnesium, dan kalsium. Jika digunakan dengan takaran tepat, air garam bisa memberi manfaat tertentu untuk kesehatan tubuh.

Meski begitu, penggunaan air garam tetap perlu bijak. Air garam bukan obat utama untuk semua penyakit, melainkan hanya sebagai penunjang atau pertolongan pertama di rumah. Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut 10 manfaat air garam yang perlu diketahui.

1. Membantu Mengatasi Hidung Tersumbat

Salah satu manfaat air garam yang paling populer adalah membantu meredakan hidung mampet. Larutan saline atau air garam dapat digunakan untuk membilas rongga hidung agar lendir, debu, dan kotoran keluar. Cara ini sering dipakai saat mengalami flu, alergi, sinusitis, atau rhinitis. Air garam juga membantu mengurangi pembengkakan pada saluran hidung sehingga napas terasa lebih lega.

2. Meredakan Sakit Tenggorokan

Berkumur dengan air garam hangat dikenal efektif membantu meredakan tenggorokan gatal, nyeri, atau radang. Garam memiliki sifat antiseptik ringan yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, berkumur air garam juga membantu mengurangi iritasi dan rasa tidak nyaman saat menelan. Campurkan setengah hingga satu sendok teh garam ke segelas air hangat, lalu gunakan untuk berkumur beberapa kali sehari.

3. Menjaga Kesehatan Mulut

Air garam juga bermanfaat untuk kebersihan mulut. Berkumur secara rutin dapat membantu mengurangi bakteri, plak gigi, dan bau mulut. Tak hanya itu, air garam sering dianjurkan setelah cabut gigi atau saat mengalami sariawan ringan karena dapat membantu proses penyembuhan luka di area mulut. Namun, penggunaannya tetap harus sesuai anjuran dokter gigi bila ada tindakan medis tertentu.