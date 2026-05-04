Orang Memilih Menghabiskan Uang untuk Liburan daripada Membeli Harta Benda? Biasanya Mendapatkan 8 Manfaat Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menghabiskan uang untuk liburan.
JawaPos.com - Di tengah budaya konsumsi yang sering menekankan kepemilikan barang—mulai dari gadget terbaru hingga kendaraan mewah—muncul tren yang semakin populer: menghabiskan uang untuk pengalaman, terutama liburan. Banyak orang kini lebih memilih menjelajahi tempat baru, menciptakan kenangan, dan merasakan petualangan dibandingkan membeli barang fisik.
Menariknya, pilihan ini bukan sekadar gaya hidup, tetapi juga didukung oleh berbagai temuan dalam psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa menginvestasikan uang pada pengalaman seperti liburan dapat memberikan dampak positif yang lebih tahan lama dibandingkan membeli harta benda.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat delapan manfaat utama yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang memilih liburan daripada membeli barang:
1. Kebahagiaan yang Lebih Tahan Lama
Barang baru memang bisa memberikan kesenangan, tetapi biasanya hanya sementara. Sensasi “baru” cepat memudar. Sebaliknya, pengalaman liburan menciptakan kenangan yang bisa dikenang seumur hidup. Bahkan, hanya dengan mengingatnya saja bisa kembali memunculkan rasa bahagia.
2. Mengurangi Stres dan Kelelahan Mental
Liburan memberi kesempatan untuk keluar dari rutinitas dan tekanan sehari-hari. Secara psikologis, perubahan lingkungan membantu otak “reset”, menurunkan tingkat stres, dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan.
3. Memperkuat Hubungan Sosial
Pengalaman liburan sering melibatkan orang lain—keluarga, pasangan, atau teman. Momen bersama seperti menjelajah tempat baru atau menghadapi tantangan saat perjalanan mempererat ikatan emosional dan menciptakan koneksi yang lebih dalam.
4. Membentuk Identitas Diri
