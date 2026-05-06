Rabbany Wanadriani
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.22 WIB

4 Manfaat Minum Air Putih Hangat Setiap Pagi, Salah Satunya Meredakan Sembelit

Ilustrasi inum air putih hangat baik untuk kesehatan. (Medical News Today).

JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa minum air putih hangat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh?

Dibandingkan air dingin, air hangat terasa lebih bersahabat di perut karena dapat membantu menenangkan serta merilekskan otot-otot tubuh.

Karena itu, kebiasaan sederhana ini layak dijadikan rutinitas setiap pagi.

Mengutip dari English Jagran, berikut empat manfaat sekaligus alasan mengapa sebaiknya Anda mulai mengonsumsi air hangat setiap hari.

1. Meningkatkan metabolisme

Salah satu alasan paling sederhana namun efektif mengapa Anda harus minum air hangat daripada air dingin adalah karena air hangat bantu memperkuat metabolisme dengan meningkatkan suhu tubuh dan bantu penurunan berat badan.

2. Meredakan sembelit

Alasan lain mengapa air hangat lebih baik daripada air dingin adalah karena air hangat bantu melunakkan tinja dan merangsang pergerakan usus.

Pada akhirnya minum air hangat bisa meringankan sembelit.

3. Menghilangkan racun

Alasan ketiga mengapa air hangat lebih baik adalah karena air hangat secara alami bantu membuang racun-racun berbahaya dari tubuh dan mendukung organ-organ dengan cara yang lebih sehat.

4. Pencernaan lebih baik

Alasan terakhir mengapa Anda harus minum segelas air hangat setiap pagi adalah karena air hangat bantu meningkatkan kesehatan pencernaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
