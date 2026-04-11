10 Bahaya Jarang Minum Air Putih bagi Kesehatan, Mulai dari Lelah hingga Batu Ginjal

Ilustrasi minum air putih (Freepik)
JawaPos.com - Air putih sering dianggap sepele, padahal perannya sangat vital bagi tubuh. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, bahkan mencapai lebih dari separuh berat badan. Artinya, kekurangan asupan air bisa langsung berdampak pada berbagai fungsi organ.
Melansir dari laman Halodoc dan keslan.kemkes.go.id, kurang minum air putih dapat memicu beragam masalah kesehatan, mulai dari gangguan ringan hingga penyakit serius. Kondisi ini sering terjadi karena kebiasaan buruk, seperti mengganti air putih dengan minuman manis atau terlalu sibuk hingga lupa minum.
Padahal, menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk mendukung metabolisme, kinerja otak, hingga sistem imun. Jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami dehidrasi yang berdampak luas.
Berikut adalah sederet bahaya yang bisa terjadi jika kamu jarang minum air putih.
1. Tubuh Mudah Lelah dan Lemas
Kurangnya cairan membuat aliran darah tidak optimal. Akibatnya, oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Kondisi ini membuat tubuh cepat lelah, lemas, bahkan sulit beraktivitas. Energi yang menurun juga berdampak pada produktivitas harian.
2. Sulit Fokus dan Kabut Mental
Otak manusia sebagian besar terdiri dari air. Ketika tubuh kekurangan cairan, fungsi otak ikut terganggu. Dampaknya, kamu bisa mengalami sulit fokus, pikiran terasa "berkabut", hingga menurunnya daya ingat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengganggu performa kerja.
3. Sistem Imun Melemah
Saat tidur, tubuh bekerja memperbaiki diri, termasuk memperkuat sistem imun. Namun, tanpa asupan air yang cukup, proses ini tidak berjalan optimal. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun dan kamu lebih mudah terserang penyakit.
