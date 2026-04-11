Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Fatah Elhusein
11 April 2026, 12.30 WIB

10 Bahaya Jarang Minum Air Putih bagi Kesehatan, Mulai dari Lelah hingga Batu Ginjal

Ilustrasi minum air putih (Freepik)

JawaPos.com - Air putih sering dianggap sepele, padahal perannya sangat vital bagi tubuh. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, bahkan mencapai lebih dari separuh berat badan. Artinya, kekurangan asupan air bisa langsung berdampak pada berbagai fungsi organ.

Melansir dari laman Halodoc dan keslan.kemkes.go.id, kurang minum air putih dapat memicu beragam masalah kesehatan, mulai dari gangguan ringan hingga penyakit serius. Kondisi ini sering terjadi karena kebiasaan buruk, seperti mengganti air putih dengan minuman manis atau terlalu sibuk hingga lupa minum.

Padahal, menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk mendukung metabolisme, kinerja otak, hingga sistem imun. Jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami dehidrasi yang berdampak luas.

Berikut adalah sederet bahaya yang bisa terjadi jika kamu jarang minum air putih.

1. Tubuh Mudah Lelah dan Lemas

Kurangnya cairan membuat aliran darah tidak optimal. Akibatnya, oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Kondisi ini membuat tubuh cepat lelah, lemas, bahkan sulit beraktivitas. Energi yang menurun juga berdampak pada produktivitas harian.

2. Sulit Fokus dan Kabut Mental

Otak manusia sebagian besar terdiri dari air. Ketika tubuh kekurangan cairan, fungsi otak ikut terganggu. Dampaknya, kamu bisa mengalami sulit fokus, pikiran terasa "berkabut", hingga menurunnya daya ingat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengganggu performa kerja.

3. Sistem Imun Melemah

Saat tidur, tubuh bekerja memperbaiki diri, termasuk memperkuat sistem imun. Namun, tanpa asupan air yang cukup, proses ini tidak berjalan optimal. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun dan kamu lebih mudah terserang penyakit.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Jarang Orang yang Tahu, Ini 5 Manfaat Tahu Putih untuk Kesehatan - Image
Kesehatan

Jarang Orang yang Tahu, Ini 5 Manfaat Tahu Putih untuk Kesehatan

04 April 2026, 06.34 WIB

5 Manfaat Konsumsi Mentimun untuk Kesehatan Anda - Image
Kesehatan

5 Manfaat Konsumsi Mentimun untuk Kesehatan Anda

29 Maret 2026, 04.19 WIB

5 Manfaat Tak Terduga Kulit Pisang untuk Kesehatan Tubuh Anda - Image
Kesehatan

5 Manfaat Tak Terduga Kulit Pisang untuk Kesehatan Tubuh Anda

18 Maret 2026, 05.51 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore