Simak 7 Kesalahan Minum Air Putih yang Mungkin Anda Lakukan

JawaPos.com – Minum air putih tampak seperti kebiasaan sederhana, tetapi cara melakukannya dapat berperan penting dalam fungsi tubuh.

Dalam kebanyakan kasus, orang hanya berkonsentrasi pada mendapatkan jumlah yang tepat sambil mengabaikan faktor lain seperti waktu, kecepatan, dan keseimbangan.

Selain itu, hidrasi sangat berkaitan dengan tingkat energi, pencernaan, dan kenyamanan secara keseluruhan.

Alhasil inilah mengapa kebiasaan sehari-hari lebih penting daripada yang terlihat.

Ini berarti bahwa melakukan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas Anda untuk menghindari kebiasaan buruk dapat membuat Anda lebih sehat.

Dilansir ndtv, berikut tujuh kesalahan minum air putih yang mungkin Anda lakukan dan cara memperbaiknya.

1. Meneguk air dengan cepat alih-alih menyeruput

Mungkin tampak bahwa minum air putih dalam jumlah banyak akan menghidrasi Anda dengan cepat.

Namun, hal ini tidak mungkin karena sebagian besar air hanya melewati sistem tubuh tanpa diserap.