7 Makanan Penambah Nafsu Makan yang Ampuh dan Bergizi, Cocok untuk Anak dan Dewasa

JawaPos.com - Nafsu makan yang menurun sering kali dianggap masalah sepele. Padahal, kondisi ini bisa berdampak besar, terutama pada anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Jika dibiarkan, kurangnya asupan nutrisi dapat memengaruhi berat badan, tinggi badan, hingga daya tahan tubuh.

Tak hanya pada anak, orang dewasa juga bisa mengalami penurunan nafsu makan akibat stres, kelelahan, gangguan pencernaan, atau kondisi kesehatan tertentu. Akibatnya, tubuh menjadi lemas dan mudah terserang penyakit karena kurangnya energi dan nutrisi.

Karena itu, penting untuk mengetahui jenis makanan penambah nafsu makan yang tidak hanya lezat, tetapi juga kaya nutrisi. Dengan pilihan makanan yang tepat, selera makan bisa kembali meningkat secara alami dan tubuh tetap mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan.

Dilansir dari laman resmi Nestle Health Science dan Halodoc, berikut daftar makanan yang efektif membantu meningkatkan nafsu makan.

1. Alpukat, Tinggi Kalori Sehat dan Mengenyangkan

Alpukat dikenal sebagai buah dengan kandungan lemak sehat yang tinggi. Selain itu, buah ini juga kaya vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

Kandungan kalori dalam alpukat membantu menambah energi sekaligus meningkatkan berat badan secara sehat, terutama pada anak yang sulit makan. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih membuat alpukat mudah diolah menjadi berbagai menu, seperti smoothie, jus, atau campuran roti.

2. Buah Sitrus seperti Jeruk, Kaya Vitamin B

Jeruk dan buah sitrus lainnya mengandung vitamin B kompleks yang berperan penting dalam meningkatkan nafsu makan. Vitamin ini membantu metabolisme tubuh dan merangsang rasa lapar.