Bukan Cuma Sayang, Ini 6 Manfaat Tidur Bareng Anjing yang Terbukti Secara Ilmiah!

JawaPos.com - Banyak pemilik hewan peliharaan sering merasa bimbang apakah membiarkan anjing kesayangan naik ke atas ranjang adalah ide yang baik. Namun, data dari Mayo Clinic pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 56% pemilik anjing justru memilih untuk tidur satu kamar dengan sahabat bulu mereka. Ternyata, kebiasaan ini bukan sekadar bentuk kasih sayang, melainkan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Menghabiskan waktu berkualitas dengan anjing terbukti mampu menurunkan tingkat stres secara instan. Jika hanya dengan mengelus saja kita sudah merasa damai, bayangkan manfaat yang didapat jika mereka meringkuk di samping kita sepanjang malam. Meski sering dianggap kurang higienis oleh sebagian orang, sains justru menemukan sederet dampak positif bagi kesehatan manusia.

Dilansir dari YourTango, tidur bersama anjing peliharaan dapat memberikan efek terapi yang luar biasa bagi pemiliknya. Mulai dari peningkatan hormon kebahagiaan hingga penguatan sistem imun, kehadiran anjing di atas kasur adalah "obat" alami yang patut dipertimbangkan.

Berikut adalah 6 manfaat luar biasa yang sudah terbukti secara ilmiah jika Anda membiarkan anjing tidur di ranjang bersama Anda:

1. Memberikan Rasa Nyaman dan Keamanan Ekstra

Sering kali kita merasa sulit untuk kembali terlelap saat terbangun di tengah malam akibat pikiran yang kacau atau kecemasan yang tiba-tiba meningkat. Dalam kondisi ini, kehadiran fisik seekor anjing bisa menjadi penenang yang sangat efektif. Menariknya, anjing memiliki insting tajam untuk mendeteksi gangguan tidur pada manusia, termasuk pada penderita PTSD.

Penelitian yang dipelopori oleh Dr. Robert Hewings di Bravehound, sebuah badan amal di Inggris, menunjukkan bahwa anjing sangat terampil dalam mendeteksi perubahan kimia pada tubuh manusia. Mereka bisa mengenali peningkatan kortisol dan adrenalin melalui keringat saat seseorang mulai mengalami mimpi buruk. Jika dalam kondisi ekstrem saja mereka bisa membantu, tentu mereka juga sangat efektif meredam stres harian Anda.

Merasakan tubuh kecil anjing yang hangat di samping kita memberikan sensasi kenyamanan seketika yang sulit digantikan oleh benda mati seperti bantal. Sesi berpelukan di jam satu pagi dapat membantu sistem saraf kita menjadi lebih tenang dan siap untuk kembali beristirahat dengan nyenyak.