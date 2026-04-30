9 Manfaat Terong Belanda untuk Kesehatan, Buah Asam Segar yang Kaya Nutrisi dan Jarang Dilirik

Jawapos.com - Terong Belanda merupakan buah unik dengan bentuk lonjong menyerupai telur dan cita rasa asam yang khas. Buah ini dikenal juga dengan nama tamarillo dan memiliki warna menarik mulai dari merah hingga kuning jingga.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, terong Belanda mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E, serta mineral yang dibutuhkan tubuh. Kandungan airnya yang tinggi juga menjadikannya buah yang menyegarkan sekaligus menyehatkan.

Selain itu, buah dengan nama ilmiah Solanum betaceum ini juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid, fenol, dan antosianin. Kombinasi nutrisi tersebut menjadikan terong Belanda memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Terong Belanda kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam memperkuat sistem imun. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi sel darah putih yang menjadi garis pertahanan utama melawan infeksi.

Selain itu, kandungan antioksidannya membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan konsumsi rutin, tubuh akan lebih tahan terhadap penyakit, terutama di tengah perubahan cuaca.

2. Mengurangi Risiko Penyakit Jantung

Kandungan karotenoid dan antosianin dalam terong Belanda berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan serta menjaga elastisitas pembuluh darah.

Tidak hanya itu, kandungan magnesium juga mendukung fungsi jantung agar tetap optimal. Kombinasi nutrisi ini membantu menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke.

3. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin A, C, dan E dalam terong Belanda berperan penting dalam menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Nutrisi ini membantu proses regenerasi sel kulit serta menjaga kelembapan alami.

Selain itu, kandungan antioksidan seperti polifenol dan flavonoid membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari dan polusi. Hal ini juga berkontribusi dalam mencegah tanda-tanda penuaan dini.

4. Menjaga Kesehatan Mata

Kandungan vitamin A dalam terong Belanda sangat penting untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin ini membantu melindungi permukaan mata serta mencegah iritasi dan infeksi.

Dengan asupan yang cukup, risiko gangguan penglihatan dapat diminimalkan. Terong Belanda juga membantu menjaga fungsi penglihatan tetap optimal seiring bertambahnya usia.

5. Menurunkan Tekanan Darah

Terong Belanda mengandung kalium yang berfungsi menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Hal ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

Selain itu, antioksidan dalam buah ini turut melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Dengan demikian, risiko hipertensi dapat dikurangi secara alami.

6. Menjaga Kesehatan Sistem Pencernaan

Kandungan serat dalam terong Belanda membantu melancarkan sistem pencernaan. Serat berperan dalam memperbaiki pergerakan usus dan mencegah sembelit.

Sementara itu, senyawa fenol mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mikrobiota dan kesehatan pencernaan secara keseluruhan.

7. Menjaga Kesehatan Tulang

Terong Belanda mengandung fosfor dan kalsium yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Kedua mineral ini sangat penting untuk menjaga kekuatan serta kepadatan tulang.

Konsumsi secara rutin dapat membantu mencegah risiko osteoporosis. Selain itu, nutrisi ini juga mendukung proses perbaikan jaringan tubuh.

8. Membantu Mencegah Kanker

Kandungan antosianin dan antioksidan dalam terong Belanda memiliki potensi sebagai antikanker. Senyawa ini membantu melawan radikal bebas yang dapat memicu pertumbuhan sel abnormal.

Selain itu, sifat antiinflamasi dari buah ini juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan kanker.

9. Menjaga Kesehatan Otak

Terong Belanda mengandung folat dan vitamin B kompleks yang penting untuk fungsi otak. Nutrisi ini membantu dalam pembentukan sel saraf serta meningkatkan daya ingat.

Bagi orang lanjut usia, kandungan ini sangat bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif. Selain itu, juga membantu mengurangi risiko gangguan saraf dan penurunan daya ingat.

Terong Belanda bukan hanya buah dengan rasa unik, tetapi juga menyimpan beragam manfaat kesehatan yang luar biasa. Kandungan nutrisinya yang lengkap menjadikannya sebagai pilihan tepat untuk mendukung gaya hidup sehat.

Anda dapat mengonsumsinya secara langsung, diolah menjadi jus, atau sebagai campuran salad dan hidangan lainnya. Dengan variasi penyajian yang beragam, terong Belanda dapat dinikmati sekaligus memberikan manfaat optimal bagi tubuh.