Pencernaan Jadi Lebih Baik, Ini 4 Manfaat Konsumsi Kentang Rebus di Pagi Hari

Tidak sedikit orang yang belum menyadari bahwa kentang rebus sebenarnya kaya akan zat gizi penting, seperti kalium, vitamin C, dan serat. Kandungan nutrisi tersebut berperan dalam membantu meningkatkan energi, memperlancar sistem pencernaan, serta membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Di samping itu, jika dikonsumsi secara rutin pada pagi hari, kentang rebus juga dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sekaligus menjadi sumber energi yang lebih konsisten. Mengutip dari English Jagran, berikut ini empat manfaat rutin mengonsumsi kentang rebus bagi kesehatan. 1. Kaya nutrisi Mengonsumsi kentang rebus setiap pagi menjadi pilihan terbaik, alih-alih pilihan kentang biasa atau gorengan. Ini karena kentang rebus kaya akan nutrisi seperti vitamin B6 dan C yang penting untuk banyak fungsi tubuh Anda. 2. Sumber energi alami Alasan lain mengapa kentang rebus lebih baik adalah karena makanan ini mengandung karbohidrat yang baik untuk menjaga tingkat energi Anda. 3. Manajemen berat badan Kentang rebus memiliki kalori rendah. Ini membuat Anda merasa lebih kenyang dan menjadikannya pilihan sehat jika ingin menurunkan berat badan. 4. Pencernaan yang lebih baik Manfaat terakhir dari mengonsumsi kentang rebus secara teratur adalah mudah dicerna dan cocok untuk orang yang menghadapi masalah perut seperti diare dan lainnya.