Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 27 April 2026 | 03.04 WIB

Pencernaan Jadi Lebih Baik, Ini 4 Manfaat Konsumsi Kentang Rebus di Pagi Hari

ilustrasi kentang rebus. (freepik)

JawaPos.com – Tidak sedikit orang yang belum menyadari bahwa kentang rebus sebenarnya kaya akan zat gizi penting, seperti kalium, vitamin C, dan serat.

Kandungan nutrisi tersebut berperan dalam membantu meningkatkan energi, memperlancar sistem pencernaan, serta membuat rasa kenyang bertahan lebih lama.

Di samping itu, jika dikonsumsi secara rutin pada pagi hari, kentang rebus juga dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sekaligus menjadi sumber energi yang lebih konsisten.

Mengutip dari English Jagran, berikut ini empat manfaat rutin mengonsumsi kentang rebus bagi kesehatan.

1. Kaya nutrisi

Mengonsumsi kentang rebus setiap pagi menjadi pilihan terbaik, alih-alih pilihan kentang biasa atau gorengan.

Ini karena kentang rebus kaya akan nutrisi seperti vitamin B6 dan C yang penting untuk banyak fungsi tubuh Anda.

2. Sumber energi alami

Alasan lain mengapa kentang rebus lebih baik adalah karena makanan ini mengandung karbohidrat yang baik untuk menjaga tingkat energi Anda.

3. Manajemen berat badan

Kentang rebus memiliki kalori rendah. Ini membuat Anda merasa lebih kenyang dan menjadikannya pilihan sehat jika ingin menurunkan berat badan.

4. Pencernaan yang lebih baik

Manfaat terakhir dari mengonsumsi kentang rebus secara teratur adalah mudah dicerna dan cocok untuk orang yang menghadapi masalah perut seperti diare dan lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Kebiasaan Pagi Hari yang Terbukti Tingkatkan Produktivitas Menurut Psikologi, Apa Saja? - Image
Lifestyle

9 Kebiasaan Pagi Hari yang Terbukti Tingkatkan Produktivitas Menurut Psikologi, Apa Saja?

Minggu, 26 April 2026 | 17.22 WIB

Jika Anda Ingin Menua dengan Baik, Hindari 9 Kesalahan Pagi Hari Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Menua dengan Baik, Hindari 9 Kesalahan Pagi Hari Ini Menurut Psikologi

Kamis, 16 April 2026 | 15.04 WIB

Orang yang Langsung Memeriksa Ponselnya Begitu Bangun Tidur di Pagi Hari Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Langsung Memeriksa Ponselnya Begitu Bangun Tidur di Pagi Hari Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

Kamis, 16 April 2026 | 14.57 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore