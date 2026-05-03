Peran Perempuan dalam Industri Kreatif, Bukan Cuma Karya tapi Ciptakan Peluang

JawaPos.com – Semangat R.A Kartini memang terus ‘membakar’ para perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam semua bidang termasuk industri kreatif. Perempuan modern kini tak hanya bisa menciptakan karya tapi juga peluang untuk dampak yang lebih besar.

Dalam sesi Srikandi Inspiring Talk, yang diadakan Lippo Mall Nusantara, dalam dunia kreatif khususnya mode, perempuan bisa menjadi pembangun industri. Lewat karya, mereka jadi penggerak komunitas kreatif melalui berbagai pengalaman yang inspiratif dan bermakna.

Diungkapkan Veronica Tan, Perempuan saat ini pada dasarnya telah memiliki kapasitas yang mumpuni. Baginya, saat ini yang dibutuhkan bukan lagi sekadar pemberdayaan, melainkan ruang dan kesempatan yang setara untuk menampilkan potensi diri.

“Dengan akses yang sama, perempuan dapat bergerak dan tumbuh bersama,” ujarnya.

Sedangkan, dalam ekonomi kreatif, penguatan peran perempuan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama, baik antara pemerintah, pengelola, maupun masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan, diharapkan semakin banyak perempuan yang terlibat, berkontribusi, dan bergerak bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif,” sambungnya.

Bicara soal ruang untuk membangun diri perempuan, Irene Umar menambahkan, event bertema Srikandi bisa menjadi salah satu wadah inisiatif yang sangat luar biasa. Sebab, ini ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif khususnya perempuan untuk berkembang.

“Secara khusus, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk berkumpul, saling terhubung, dan melangkah bersama, sehingga dapat terus berkarya dan bersinar,” tukasnya.

Salah satunya melalui Flora Nusantara, sebuah ruang eksplorasi tanaman dan inspirasi alam yang menghadirkan pameran tanaman hias serta instalasi tanaman yang artistik dan memanjakan mata. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati Art Exhibition yang menampilkan karya tekstil dari para seniman perempuan.