Istri Cak Imin sebut Perempuan Berperan Bangun Generasi Unggul, Guru TK/PAUD Bertugas Bangun Karakter Anak

JawaPos.com - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin menilai, perempuan memiliki peran pentin dalam membangun generasi unggul. Perempuan mampu memberikan pemahaman literasi keuangan dan pemenuhan gizi anak sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Rustini saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Keuangan dan Makan Sehat sebagai Investasi Pembangunan Bangsa yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pergerakan Wanita Nasional (PERWANAS) di Jakarta, Rabu (29/4). Kegiatan ini sekaligus perayaan Hari Kartini.

“Ketika kita berbicara tentang peran perempuan, saya selalu teringat semangat R.A. Kartini. Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berpikir maju, mandiri, dan berdaya,” ujarnya.

Istri Menko PM Muhaimin Iskandar ini menyampaikan, semua perempuan bisa menjadi Kartini masa kini. Caranya dengan berkontribusi aktif dalam keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

Menurutnya, para guru TK/PAUD dan kader perempuan memiliki peran vital dalam membentuk karakter, kebiasaan, serta masa depan anak-anak sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Guru TK/PAUD dan kader bukan hanya mengajar, tetapi membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa,” jelasnya.

Dia menilai, perlu ada literasi keuangan sejak dini. Dengan pendekatan sederhana dan menyenangkan, bisa membuat anak lebih mudah memahami.

“Anak-anak yang sehat adalah investasi bangsa. Dari tubuh yang sehat akan lahir pikiran yang cerdas dan karakter yang kuat,” imbuhnya.