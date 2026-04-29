5 Kebiasaan Perempuan yang Aktifkan Energi Feminin Untuk Kekuatan Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com – Perempuan yang hidup dengan penuh daya dan keyakinan bukan karena terlahir berbeda, melainkan karena mereka merawat energi feminin mereka setiap hari.

Psikologi mengungkap bahwa cara seseorang memperlakukan tubuh dan pikirannya dalam momen-momen kecil sangat menentukan kualitas energi yang terpancar.

Kebiasaan-kebiasaan mikro yang dilakukan secara konsisten terbukti mampu mengaktifkan sisi terdalam dari kekuatan seorang perempuan.

Energi feminin yang teraktivasi membuat seseorang bergerak dengan kelembutan, keterbukaan, dan rasa percaya diri yang tidak mudah digoyahkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/4), berikut lima kebiasaan mikro yang secara nyata mengubah cara seorang perempuan berdiri, bergerak, dan menerima segala kebaikan dalam hidupnya.

1. Melelehkan ketegangan rahang setiap pagi

Rahang adalah salah satu bagian tubuh yang paling banyak menyimpan ketegangan, terutama saat seseorang berada dalam mode bertahan.

Rahang yang tegang memberi sinyal kepada tubuh bahwa ia sedang bersiap menghadapi ancaman, sehingga sistem saraf tetap dalam kondisi waspada.

Kondisi ini secara langsung menghalangi tubuh untuk masuk ke dalam keadaan yang lembut, terbuka, dan reseptif.