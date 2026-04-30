Benarkah Penampilan Fisik Pengaruhi Gaji? Begini Jawabannya menurut Studi

JawaPos.com-Selama ini, banyak orang percaya bahwa kerja keras, kecerdasan, dan pengalaman adalah kunci utama kesuksesan karier. Namun, realitas di lapangan ternyata tak sesederhana itu. Penampilan fisik mulai dari tinggi badan hingga berat badan, diam-diam ikut bermain dalam menentukan besar kecilnya penghasilan seseorang.

Di tengah masyarakat yang masih sangat memperhatikan standar ideal penampilan, temuan ini terasa seperti tamparan. Bukan hanya soal kepercayaan diri, tetapi juga menyentuh aspek finansial yang nyata.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara ciri fisik dengan tingkat pendapatan. Artinya, faktor yang sering dianggap sepele ini bisa berdampak langsung pada slip gaji Anda.

Semakin Tinggi Seorang Pria, semakin Tinggi Gajinya?

Sebuah studi besar yang diterbitkan pada 2016 mengungkap fakta menarik: tinggi badan pria memiliki hubungan langsung dengan pendapatan mereka. Dalam penelitian terhadap lebih dari 119.000 orang, ditemukan bahwa setiap kenaikan tinggi badan sekitar 2,5 inci berkorelasi dengan peningkatan penghasilan tahunan sebesar USD 1.611.

Tak hanya itu, pria yang lebih tinggi juga memiliki peluang sekitar 12 persen lebih besar untuk menempati posisi dengan status dan gaji tinggi. Hal ini diduga berkaitan dengan persepsi sosial yang mengaitkan tinggi badan dengan kepemimpinan, kepercayaan diri, dan otoritas.