Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 April 2026 | 22.05 WIB

Jika Anda Lebih Memilih Tinggal di Rumah pada Sabtu Malam, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Ciri Khas Ini

seseorang yang lebih memilih tinggal di rumah pada sabtu malam. (Freepik/lysenko_andrii) - Image

seseorang yang lebih memilih tinggal di rumah pada sabtu malam. (Freepik/lysenko_andrii)



JawaPos.com - Bagi sebagian orang, Sabtu malam identik dengan keluar rumah—nongkrong bersama teman, menghadiri acara, atau mencari hiburan di luar.

Namun, tidak sedikit juga yang justru merasa paling nyaman berada di rumah. Pilihan ini sering kali disalahpahami sebagai tanda kurang gaul atau anti-sosial.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan menikmati waktu di rumah justru bisa mencerminkan karakter dan kepribadian tertentu yang kuat dan sehat.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda termasuk orang yang lebih memilih tinggal di rumah pada Sabtu malam, berikut delapan ciri khas yang kemungkinan Anda miliki menurut psikologi:

1. Anda Cenderung Introvert (Tapi Bukan Anti-Sosial)

Memilih tinggal di rumah sering dikaitkan dengan kepribadian introvert. Introvert mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Ini bukan berarti Anda tidak suka bersosialisasi, melainkan Anda lebih selektif dalam memilih kapan dan dengan siapa Anda menghabiskan waktu.

2. Anda Menghargai Ketenangan dan Kedamaian

Rumah memberikan rasa aman dan kontrol yang sulit ditemukan di luar. Orang yang menikmati Sabtu malam di rumah biasanya lebih sensitif terhadap kebisingan dan overstimulasi, sehingga mereka memilih lingkungan yang lebih tenang untuk menjaga keseimbangan mental.

3. Anda Punya Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang nyaman sendirian umumnya memiliki tingkat self-awareness (kesadaran diri) yang baik. Anda tahu apa yang Anda butuhkan, kapan harus beristirahat, dan tidak merasa perlu mengikuti tekanan sosial hanya demi terlihat “normal”.

4. Anda Tidak Mudah Terpengaruh Tekanan Sosial

Banyak orang keluar rumah karena takut ketinggalan (FOMO – Fear of Missing Out). Jika Anda tetap memilih di rumah tanpa merasa bersalah, itu tanda Anda memiliki kemandirian dalam berpikir dan tidak mudah terbawa arus.

5. Anda Menikmati Aktivitas yang Bermakna

Alih-alih menghabiskan waktu tanpa arah, Anda mungkin lebih suka melakukan hal-hal seperti membaca, menonton film berkualitas, belajar hal baru, atau mengembangkan hobi. Aktivitas ini memberi kepuasan yang lebih dalam dibanding sekadar hiburan sesaat.

6. Anda Lebih Selektif dalam Hubungan Sosial

Anda tidak membutuhkan banyak teman untuk merasa bahagia. Psikologi menunjukkan bahwa kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. Anda cenderung memilih lingkaran sosial yang kecil tapi bermakna.

7. Anda Memiliki Regulasi Emosi yang Baik

Menghabiskan waktu sendiri membantu Anda memproses emosi dengan lebih baik. Orang yang nyaman di rumah biasanya tidak bergantung pada distraksi eksternal untuk menghindari perasaan mereka, melainkan mampu menghadapi dan memahami emosi secara sehat.

8. Anda Cenderung Lebih Kreatif dan Reflektif

Waktu sendiri sering menjadi lahan subur bagi kreativitas. Tanpa gangguan, otak memiliki ruang untuk berpikir lebih dalam, berimajinasi, dan merefleksikan pengalaman hidup. Ini sering dikaitkan dengan kemampuan problem-solving yang lebih baik.

Penutup

Memilih tinggal di rumah pada Sabtu malam bukanlah tanda kelemahan sosial—justru bisa menjadi indikasi kekuatan psikologis tertentu. Dalam dunia yang sering memuja kesibukan dan interaksi sosial tanpa henti, kemampuan untuk menikmati kesendirian adalah kualitas yang semakin berharga.

Jadi, jika Anda merasa paling bahagia dengan secangkir teh, film favorit, atau buku menarik di rumah saat Sabtu malam, itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Bisa jadi, Anda hanya lebih mengenal diri sendiri dibanding kebanyakan orang.***
Editor: Novia Tri Astuti
