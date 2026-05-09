Anda Tahu Seseorang Dibesarkan dengan Tata Krama yang Baik Jika Mereka Melakukan 7 Hal Ini di Meja Makan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada alasan mengapa meja makan sering disebut sebagai “cermin karakter.”

Cara seseorang memperlakukan pelayan, mendengarkan orang lain saat berbicara, atau bahkan bagaimana mereka menggunakan ponsel ketika makan bersama sering kali mengungkap sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebiasaan sosial.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa perilaku kecil di ruang makan berkaitan erat dengan empati, pengendalian diri, kesadaran sosial, dan kemampuan membaca situasi. Orang yang dibesarkan dengan tata krama yang baik biasanya tidak berusaha terlihat sopan. Sikap mereka muncul secara alami karena sudah menjadi bagian dari pola pikir dan kebiasaan sehari-hari.

Menariknya, tata krama modern bukan lagi sekadar mengetahui garpu mana yang harus digunakan lebih dulu. Intinya adalah bagaimana seseorang membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat tujuh tanda yang sering menunjukkan bahwa seseorang dibesarkan dengan tata krama yang baik menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Tidak Membuat Semua Perhatian Berpusat pada Diri Sendiri

Pernah makan bersama seseorang yang mendominasi percakapan sepanjang waktu? Mereka berbicara tanpa henti, memotong cerita orang lain, dan mengubah setiap topik menjadi tentang dirinya.

Sebaliknya, orang dengan tata krama yang baik memahami keseimbangan sosial. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan.

Dalam psikologi komunikasi, kemampuan memberi ruang kepada orang lain disebut sebagai social awareness atau kesadaran sosial. Ini adalah kemampuan memahami dinamika kelompok dan membaca kebutuhan emosional orang lain.

Di meja makan, perilaku ini terlihat sederhana: