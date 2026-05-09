Jika Anda Ingin Akhirnya Mulai Mencintai Hidup Lagi, Ucapkan Selamat Tinggal pada 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa datar, berat, atau bahkan kehilangan makna. Bukan karena hidup benar-benar buruk, tetapi karena cara kita menjalani hari perlahan membuat energi mental terkikis. Psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas hidup sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari.

Kabar baiknya: perubahan tidak selalu harus besar. Sering kali, justru dengan melepaskan beberapa kebiasaan tertentu, seseorang bisa mulai merasakan hidup yang lebih ringan, jernih, dan bermakna.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat sembilan kebiasaan yang secara psikologis sering dikaitkan dengan turunnya kesejahteraan emosional—dan mungkin sudah tanpa sadar Anda lakukan.

1. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain

Media sosial membuat perbandingan menjadi refleks otomatis. Kita melihat pencapaian orang lain tanpa melihat perjuangan di baliknya, lalu merasa tertinggal.

Secara psikologis, kebiasaan ini memicu social comparison bias, yang bisa menurunkan rasa puas terhadap diri sendiri.

Menghentikannya bukan berarti berhenti melihat orang lain, tetapi mengubah pertanyaan:

dari “kenapa saya belum seperti dia?”

menjadi “apa yang bisa saya kembangkan dari diri saya sendiri?”

2. Mengabaikan kebutuhan diri sendiri