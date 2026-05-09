Seni Bercakap-cakap: 8 Frasa Sederhana yang Dengan Cepat Membuat Orang Merasa Nyaman di Sekitar Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang lahir dengan kemampuan berbicara yang memikat. Ada orang yang bisa langsung membuat suasana terasa hangat hanya dalam beberapa menit, sementara yang lain justru membuat percakapan terasa kaku meskipun tidak berniat demikian.

Kabar baiknya, kemampuan membuat orang lain merasa nyaman bukan semata-mata bakat alami. Dalam psikologi sosial, kenyamanan emosional dalam percakapan sering kali dibangun melalui sinyal kecil: nada suara, ekspresi wajah, perhatian, dan tentu saja pilihan kata.

Banyak orang mengira percakapan yang menyenangkan membutuhkan humor cerdas atau topik yang luar biasa menarik. Padahal, sering kali yang paling berpengaruh justru frasa sederhana yang menunjukkan empati, keterbukaan, dan rasa aman.

Orang cenderung merasa nyaman di sekitar seseorang yang:

membuat mereka merasa didengar,

tidak menghakimi,

memberikan ruang,

dan menunjukkan ketertarikan yang tulus.

Itulah sebabnya beberapa kalimat sederhana dapat menciptakan efek psikologis yang sangat besar. Frasa tertentu mampu menurunkan kecemasan sosial, meningkatkan rasa percaya, dan membuat lawan bicara merasa dihargai.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat delapan frasa sederhana yang menurut psikologi dapat membantu orang lain merasa lebih nyaman berada di sekitar Anda.

1. “Ceritakan lebih banyak tentang itu.”

Kalimat ini terlihat biasa saja, tetapi dampaknya sangat kuat.