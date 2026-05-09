Seni Bercakap-cakap: 8 Frasa Sederhana yang Dengan Cepat Membuat Orang Merasa Nyaman di Sekitar Anda Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang sekitar nyaman./Magnific/freepik
JawaPos.com - Tidak semua orang lahir dengan kemampuan berbicara yang memikat. Ada orang yang bisa langsung membuat suasana terasa hangat hanya dalam beberapa menit, sementara yang lain justru membuat percakapan terasa kaku meskipun tidak berniat demikian.
Kabar baiknya, kemampuan membuat orang lain merasa nyaman bukan semata-mata bakat alami. Dalam psikologi sosial, kenyamanan emosional dalam percakapan sering kali dibangun melalui sinyal kecil: nada suara, ekspresi wajah, perhatian, dan tentu saja pilihan kata.
Banyak orang mengira percakapan yang menyenangkan membutuhkan humor cerdas atau topik yang luar biasa menarik. Padahal, sering kali yang paling berpengaruh justru frasa sederhana yang menunjukkan empati, keterbukaan, dan rasa aman.
Orang cenderung merasa nyaman di sekitar seseorang yang:
membuat mereka merasa didengar,
tidak menghakimi,
memberikan ruang,
dan menunjukkan ketertarikan yang tulus.
Itulah sebabnya beberapa kalimat sederhana dapat menciptakan efek psikologis yang sangat besar. Frasa tertentu mampu menurunkan kecemasan sosial, meningkatkan rasa percaya, dan membuat lawan bicara merasa dihargai.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat delapan frasa sederhana yang menurut psikologi dapat membantu orang lain merasa lebih nyaman berada di sekitar Anda.
1. “Ceritakan lebih banyak tentang itu.”
Kalimat ini terlihat biasa saja, tetapi dampaknya sangat kuat.
Dalam psikologi komunikasi, manusia secara alami menyukai orang yang memberi perhatian tulus terhadap pengalaman mereka. Ketika seseorang berbicara tentang sesuatu yang penting bagi dirinya lalu Anda merespons dengan, “Ceritakan lebih banyak tentang itu,” Anda sedang mengirim pesan bahwa:
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan