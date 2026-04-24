5 Kebiasaan Harian yang Membuat Kulit Tampak Sehat, Cerah, dan Alami

JawaPos.Com - Kulit sering menjadi cerminan dari apa yang terjadi di dalam tubuh maupun kebiasaan sehari-hari.

Perawatan yang mahal dan produk yang beragam memang bisa membantu, tetapi hasil yang benar-benar terasa biasanya berasal dari rutinitas kecil yang dilakukan secara konsisten.

Banyak orang mencari cara instan untuk mendapatkan kulit yang sehat dan cerah, padahal perubahan yang paling bertahan lama justru datang dari kebiasaan sederhana.

Tanpa disadari, hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kulit.

Kesehatan kulit bukan hanya soal apa yang digunakan dari luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang merawat dirinya secara keseluruhan.

Pola hidup, cara membersihkan wajah, hingga kebiasaan sebelum tidur semuanya berperan dalam membentuk kondisi kulit.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima kebiasaan harian yang bisa membantu kulit tampak lebih sehat, cerah, dan alami.

1. Membersihkan Wajah dengan Cara yang Tepat

Membersihkan wajah menjadi langkah dasar yang sering dianggap sepele, padahal memiliki peran yang sangat penting.

Kotoran, minyak, dan sisa produk yang menempel sepanjang hari bisa menumpuk jika tidak dibersihkan dengan benar.

Kebiasaan membersihkan wajah secara rutin, terutama setelah beraktivitas, membantu menjaga pori-pori tetap bersih. Namun yang tidak kalah penting adalah cara melakukannya.

Menggunakan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit, tidak menggosok terlalu keras, serta membilas dengan air yang cukup menjadi bagian dari perawatan yang sederhana tetapi efektif.

Kulit yang bersih memberikan dasar yang baik untuk proses regenerasi yang lebih optimal.

Ketika langkah ini dilakukan dengan konsisten, kulit akan terasa lebih segar dan lebih mudah menyerap perawatan lainnya.