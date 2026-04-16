Kulit Kering Bersisik Saat Musim Kemarau? Atasi Segera dengan 7 Asupan Ini

Ilustrasi kulit kering/freepik
JawaPos.com - Kulit kering bersisik terkadang bisa mengganggu penampilan, terutama bagi perempuan.
Kulit yang kering pada umumnya terjadi karena berbagai faktor, salah satunya perubahan suhu dan cuaca.
Berikut tips ampuh untuk mengatasi kulit kering bersisik dengan bahan-bahan yang ada di rumah.
Informasi ini kami rangkum dari laman /keslan.kemkes.go.id.
Air mineral
Air mineral dapat membantu menjaga kelembaban kulit. Seperti yang diketahui, sekitar 30% kandungan kulit terdiri dari air. Dengan terpenuhinya kebutuhan cairan tubuh, risiko kulit kering dapat berkurang karena penguapan lebih terkendali dan cairan yang hilang bisa tergantikan.
Madu
Madu juga bisa mengembalikan kelembaban kulit anda. Madu mengandung dikenal mengandung senyawa antioksidan dan antimikroba. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan madu pada wajah dan seluruh kulit anda selama 5-10 menit, kemudian bilas menggunakan air.
Minyak kelapa
Minyak kelapa mengandung senyawa emolien, yang mampu mencegah dan mengatasi kulit kering bersisik. Panaskan minyak kelapa, kemudian gosokkan ke seluruh tubuh termasuk wajah. Supaya hasil semakin optimal, lakukan tips ini sekali sehari.
Lidah buaya
Lidah buaya mampu menyejukkan kulit yang kering. Anda hanya perlu mengoleskan gel lidah buaya pada bagian kulit, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Ulangi langkah ini dua kali sehari untuk hasil yang optimal.
