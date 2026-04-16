Kulit Kering Bersisik Saat Musim Kemarau? Atasi Segera dengan 7 Asupan Ini

JawaPos.com - Kulit kering bersisik terkadang bisa mengganggu penampilan, terutama bagi perempuan.

Kulit yang kering pada umumnya terjadi karena berbagai faktor, salah satunya perubahan suhu dan cuaca.

Seperti saat musim kemarau, kulit cenderung lebih mudah menjadi kering dari biasanya.

Namun, masalah kulit kering bersisik biasa diatasi jika anda mengetahui cara penanganan yang tepat.

Berikut tips ampuh untuk mengatasi kulit kering bersisik dengan bahan-bahan yang ada di rumah.

Informasi ini kami rangkum dari laman /keslan.kemkes.go.id.

Air mineral

Air mineral dapat membantu menjaga kelembaban kulit. Seperti yang diketahui, sekitar 30% kandungan kulit terdiri dari air. Dengan terpenuhinya kebutuhan cairan tubuh, risiko kulit kering dapat berkurang karena penguapan lebih terkendali dan cairan yang hilang bisa tergantikan.

Madu

Madu juga bisa mengembalikan kelembaban kulit anda. Madu mengandung dikenal mengandung senyawa antioksidan dan antimikroba. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan madu pada wajah dan seluruh kulit anda selama 5-10 menit, kemudian bilas menggunakan air.

Minyak kelapa

Minyak kelapa mengandung senyawa emolien, yang mampu mencegah dan mengatasi kulit kering bersisik. Panaskan minyak kelapa, kemudian gosokkan ke seluruh tubuh termasuk wajah. Supaya hasil semakin optimal, lakukan tips ini sekali sehari.

Lidah buaya