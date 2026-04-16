Shania Vivi Armylia Putri
16 April 2026, 23.23 WIB

Kulit Kering Bersisik Saat Musim Kemarau? Atasi Segera dengan 7 Asupan Ini

Ilustrasi kulit kering/freepik

JawaPos.com - Kulit kering bersisik terkadang bisa mengganggu penampilan, terutama bagi perempuan.

Kulit yang kering pada umumnya terjadi karena berbagai faktor, salah satunya perubahan suhu dan cuaca.

Seperti saat musim kemarau, kulit cenderung lebih mudah menjadi kering dari biasanya.

Namun, masalah kulit kering bersisik biasa diatasi jika anda mengetahui cara penanganan yang tepat.

Berikut tips ampuh untuk mengatasi kulit kering bersisik dengan bahan-bahan yang ada di rumah.

Informasi ini kami rangkum dari laman /keslan.kemkes.go.id.

Air mineral dapat membantu menjaga kelembaban kulit. Seperti yang diketahui, sekitar 30% kandungan kulit terdiri dari air. Dengan terpenuhinya kebutuhan cairan tubuh, risiko kulit kering dapat berkurang karena penguapan lebih terkendali dan cairan yang hilang bisa tergantikan.  

Madu juga bisa mengembalikan kelembaban kulit anda. Madu mengandung dikenal mengandung senyawa antioksidan dan antimikroba. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan madu pada wajah dan seluruh kulit anda selama 5-10 menit, kemudian bilas menggunakan air. 

Minyak kelapa mengandung senyawa emolien, yang mampu mencegah dan mengatasi kulit kering bersisik. Panaskan minyak kelapa, kemudian gosokkan ke seluruh tubuh termasuk wajah. Supaya hasil semakin optimal, lakukan tips ini sekali sehari.

Lidah buaya mampu menyejukkan kulit yang kering. Anda hanya perlu mengoleskan gel lidah buaya pada bagian kulit, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Ulangi langkah ini dua kali sehari untuk hasil yang optimal. 

Artikel Terkait
Jangan Digaruk! Berikut Cara Tepat Atasi Kulit Gatal Sebagai Solusi untuk Mencegah Infeksi dan Luka - Image
Kepribadian

Jangan Digaruk! Berikut Cara Tepat Atasi Kulit Gatal Sebagai Solusi untuk Mencegah Infeksi dan Luka

10 April 2026, 03.17 WIB

Ingin Kulit Glowing dan Sehat? Perhatikan Makanan yang Boleh dan Tidak Boleh Anda Konsumsi - Image
Lifestyle

Ingin Kulit Glowing dan Sehat? Perhatikan Makanan yang Boleh dan Tidak Boleh Anda Konsumsi

30 Maret 2026, 16.19 WIB

4 Masker Tepung Jagung untuk Kulit Sehat Bercahaya, Mudah Dibuat dan Murah Meriah! - Image
Lifestyle

4 Masker Tepung Jagung untuk Kulit Sehat Bercahaya, Mudah Dibuat dan Murah Meriah!

29 Maret 2026, 04.22 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

