Intip Fakta di Balik Kulit Michael Jackson yang Berubah Menjadi Putih, Penasaran?

JawaPos.com – Perubahan warna kulit Michael Jackson selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik di seluruh dunia.

Dilansir dari laman Mubariz Mummadli pada Kamis (23/4), Banyak spekulasi muncul terkait penyebab kulitnya yang tampak semakin terang. Namun, fakta medis menunjukkan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan yang dialaminya.

Vitiligo merupakan penyakit yang menyebabkan hilangnya pigmen kulit secara bertahap. Kondisi ini menimbulkan bercak-bercak putih pada berbagai bagian tubuh. Seiring waktu, bercak tersebut dapat meluas dan memengaruhi penampilan seseorang secara signifikan.

Michael Jackson didiagnosis mengidap vitiligo, yang menjelaskan perubahan warna kulitnya. Penyakit ini membuat sebagian kulitnya kehilangan melanin sebagai zat pemberi warna alami.

Untuk menjaga keseragaman penampilan, ia menggunakan riasan dan perawatan dermatologis secara rutin.

Selain vitiligo, Jackson juga disebut menderita lupus yang merupakan penyakit autoimun. Lupus dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap cahaya dan memperburuk kondisi pigmentasi. Kombinasi kedua penyakit tersebut turut memengaruhi perubahan warna kulit yang dialaminya.

Dalam wawancara bersama Oprah Winfrey pada tahun 1993, Jackson menjelaskan kondisi kesehatannya secara terbuka.

Jackson menyatakan bahwa gangguan pigmentasi kulitnya bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan. Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi atas berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Informasi mengenai vitiligo dan lupus yang dialami Jackson juga tercantum dalam laporan medis resmi. Dokter yang menanganinya mengonfirmasi keberadaan kedua penyakit tersebut.