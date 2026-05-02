Keputusan Kecil Sehari-hari Ternyata Jadi Kunci Kualitas Hidup Keluarga, Simak Penjelasannya!

Ilustrasi keluarga bahagia/(Freepik).

JawaPos.com - Pasca Ramadan dan Idulfitri, banyak keluarga memasuki fase refleksi yang tak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menata kembali prioritas hidup. Momentum ini kerap dimanfaatkan untuk mengevaluasi pola konsumsi dan keputusan sehari-hari yang berdampak pada kualitas hidup.

Dalam keseharian yang serba cepat, makna hidup kini semakin sering ditemukan dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari mengatur kebutuhan rumah tangga hingga menentukan pilihan produk, semuanya menjadi bagian dari upaya membangun hidup yang lebih seimbang.

Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran perilaku konsumen yang semakin selektif dan berorientasi pada nilai. Setiap keputusan tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi keluarga.

Head of PR Kino Indonesia, Arviane D.B., menilai konsep hidup bermakna semakin relevan dalam dinamika keluarga modern. "Meaningful living bukan lagi tentang seberapa banyak kita membeli, tetapi bagaimana kita memilih dengan lebih sadar dan bernilai. Kino Indonesia hadir dengan peran ganda, sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari sekaligus perusahaan yang tumbuh bersama keluarga Indonesia. Di sinilah relevansi perusahaan dan literasi finansial bertemu untuk mendukung gaya hidup yang lebih holistik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Pendekatan tersebut diperkuat melalui inovasi yang menyesuaikan kebutuhan lintas generasi dan gaya hidup masa kini. "Kami tidak berhenti berinovasi. Setiap produk lahir dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen di setiap generasi," tambah Arviane.

Dari sisi finansial, kebiasaan kecil sehari-hari turut berperan besar dalam membentuk kondisi jangka panjang, "Banyak orang fokus pada keputusan besar, padahal keputusan kecil sehari-hari justru paling menentukan kondisi finansial jangka panjang. Smart spending bukan tentang membatasi diri, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih intentional dan selaras dengan kebutuhan, nilai, dan prioritas hidup," kata Financial Planner dari Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini.

Ia menambahkan, periode pasca Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk membangun pola konsumsi yang lebih sehat dan terarah. "Mindful consumption berarti membeli dengan purpose, bukan karena FOMO atau impulsif. Ketika kita memilih produk yang tepat yang praktis, berkualitas, dan sesuai kebutuhan-kita sebenarnya sedang berinvestasi pada kualitas hidup jangka panjang," tutup Mike.