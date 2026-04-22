Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 23 April 2026 | 04.22 WIB

7 Daftar Makanan Penambah Tinggi Badan, Salah Satunya Bayam untuk Mendukung Pertumbuhan Tulang

Ilustrasi seseorang anak dengan bayam/freepik

JawaPos.com-Stunting bisa berdampak langsung pada pertumbuhan tinggi badan. Terutama pada masa anak-anak.

Proses pembentukan tulang perlu diperhatikan pada masa anak-anak. Bukan hanya soal bertambah tinggi, tulang yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk menopang badan dan menjaga keseimbangan.

Asupan makanan bergizi dalam hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, jika anda ingin memiliki tulang yang padat, kuat, dan tumbuh tinggi, maka perhatikan nutrisi berikut.

Tidak hanya susu, ada beberapa jenis makanan yang juga efektif membantu pertumbuhan tulang yang dapat menambah tinggi badan secara alami.

Kandungan kalsium, magnesium, vitamin D, dan vitamin K berperan dalam mempercepat pertumbuhan tulang, sehingga pertumbuhan tinggi badan bisa maksimal.

Merangkum informasi dari laman keslan.kemkes.go.id dan  /www.ekahospital.com berikut nutrisi yang dapat membantu anda menumbuhkan tinggi badan.

Kalsium dan vitamin D sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Terutama di masa anak-anak. Kalsium banyak ditemui pada produk susu dan turunannya. Susu, keju, dan yogurt dapat menjadi asupan penting bagi anda untuk membantu menambah tinggi bada dan memiliki tulang yang kuat.  

Selain produk susu, sayuran hijau juga mengandung kalsium, kalium, vitamin C, magnesium, dan Vitamin K. Kandungan Vitamin K pada sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kale, mampu mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak anda. 

Ikan dengan asam lemak omega 3 sangat baik untuk menambah tinggi badan. Ikan dengan kandungan omega 3 tertinggi antara lain ikan kembung, tuna, sarden, trout, dan salmon, nutrisi omega 3 dan vitamin D mampu mempercepat pertumbuhan, menjaga kekuatan, dan kepadatan tulang.

Kacang-kacangan adalah sumber makanan yang mengandung magnesium yang baik untuk tumbuh kembang tulang. Kacang almond, chia seed, dan biji wijen dapat menjadi suplemen alami dalam masa proses pembentukan tulang.

Artikel Terkait
Hindari 10 Makanan Ini Sebelum Tidur, Bisa Ganggu Kualitas Tidur Anda: Salah Satunya Tomat dan Cokelat! - Image
Kesehatan

Hindari 10 Makanan Ini Sebelum Tidur, Bisa Ganggu Kualitas Tidur Anda: Salah Satunya Tomat dan Cokelat!

Rabu, 22 April 2026 | 03.24 WIB

BPJPH Catat Lebih Dari 6 Juta Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Indonesia, Baru 1 Juta yang Bersertifikat Halal - Image
Nasional

BPJPH Catat Lebih Dari 6 Juta Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Indonesia, Baru 1 Juta yang Bersertifikat Halal

Senin, 20 April 2026 | 17.54 WIB

Fix No Debat! 10 Makanan Viral Favorit Anak Jaksel, Mulai dari Mie Ayam Kuah Kental Sampai Iga Panggang yang Bumbunya Sampai To The Bone - Image
Kuliner

Fix No Debat! 10 Makanan Viral Favorit Anak Jaksel, Mulai dari Mie Ayam Kuah Kental Sampai Iga Panggang yang Bumbunya Sampai To The Bone

Kamis, 16 April 2026 | 03.12 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

