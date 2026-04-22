7 Daftar Makanan Penambah Tinggi Badan, Salah Satunya Bayam untuk Mendukung Pertumbuhan Tulang

Ilustrasi seseorang anak dengan bayam/freepik
JawaPos.com-Stunting bisa berdampak langsung pada pertumbuhan tinggi badan. Terutama pada masa anak-anak.
Proses pembentukan tulang perlu diperhatikan pada masa anak-anak. Bukan hanya soal bertambah tinggi, tulang yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk menopang badan dan menjaga keseimbangan.
Asupan makanan bergizi dalam hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, jika anda ingin memiliki tulang yang padat, kuat, dan tumbuh tinggi, maka perhatikan nutrisi berikut.
Tidak hanya susu, ada beberapa jenis makanan yang juga efektif membantu pertumbuhan tulang yang dapat menambah tinggi badan secara alami.
Kandungan kalsium, magnesium, vitamin D, dan vitamin K berperan dalam mempercepat pertumbuhan tulang, sehingga pertumbuhan tinggi badan bisa maksimal.
Merangkum informasi dari laman keslan.kemkes.go.id dan /www.ekahospital.com berikut nutrisi yang dapat membantu anda menumbuhkan tinggi badan.
Susu
Kalsium dan vitamin D sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Terutama di masa anak-anak. Kalsium banyak ditemui pada produk susu dan turunannya. Susu, keju, dan yogurt dapat menjadi asupan penting bagi anda untuk membantu menambah tinggi bada dan memiliki tulang yang kuat.
Bayam
Selain produk susu, sayuran hijau juga mengandung kalsium, kalium, vitamin C, magnesium, dan Vitamin K. Kandungan Vitamin K pada sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kale, mampu mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak anda.
Ikan
Ikan dengan asam lemak omega 3 sangat baik untuk menambah tinggi badan. Ikan dengan kandungan omega 3 tertinggi antara lain ikan kembung, tuna, sarden, trout, dan salmon, nutrisi omega 3 dan vitamin D mampu mempercepat pertumbuhan, menjaga kekuatan, dan kepadatan tulang.
Kacang almond
Kacang-kacangan adalah sumber makanan yang mengandung magnesium yang baik untuk tumbuh kembang tulang. Kacang almond, chia seed, dan biji wijen dapat menjadi suplemen alami dalam masa proses pembentukan tulang.
