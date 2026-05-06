16 Makanan Khas Malang Paling Legendaris, Surga Kuliner yang Selalu Jadi Favorit Wisatawan

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan makanan khas yang lezat dan sangat autentik untuk semua kalangan, khususnya buat wisatawan.

Dari bakso legendaris pinggir rel kereta api hingga minuman es segar yang sudah ada sejak 1950, kuliner makanan khas di Malang hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi makanan khas terbaik di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan CIMB Niaga pada Rabu (6/5), berikut 16 rekomendasi kuliner makanan khas Malang.

1. Bakso Malang

Warung Bakso President yang berlokasi di Jalan Batanghari dan sudah berdiri sejak tahun 1977 ini menjadi salah satu destinasi bakso paling legendaris, tersedia pula versi frozen untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

Selain bakso daging, sajian ini dilengkapi mie kuning, bihun, tahu, sawi, tauge, usus, pangsit goreng, pangsit rebus, hingga risol isi bihun dengan harga mulai dari Rp 2.000 per biji hingga Rp 35.000 per porsi.

2. Bakso Bakar

Berbeda dari bakso biasa, bakso bakar diolah dengan cara dibakar di atas bara api lalu diolesi bumbu manis pedas yang sangat khas dan menggugah selera.