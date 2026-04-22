5 Bahan Alami Ini Bisa Menghilangkan Kulit Gelap di Area Mulut, Penasaran?

ilustrasi orang dengan kulit gelap sekitar mulut. /Freepik JawaPos.com – Kulit yang menggelap di area sekitar mulut merupakan masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, paparan sinar matahari berlebih, serta kebiasaan perawatan kulit yang kurang tepat. Perubahan warna tersebut dapat membuat wajah terlihat lebih tua dan kurang cerah. Mengutip English Jagran, berikut lima cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi kulit gelap di sekitar mulut. 1. Air lemon Air lemon merupakan obat ampuh untuk mencerahkan kulit di sekitar mulut. Asam sitrat dari lemon mencerahkan area yang gelap dan mencegahnya muncul kembali. Cukup potong lemon menjadi dua bagian dan gosokkan bagian yang gelap tersebut pada bagian mulut. Diamkan selama 10-15 menit dan bilas bersih. 2. Pepaya Kandungan vitamin A dan C yang tinggi pada pepaya membuatnya efektif untuk menyamarkan noda hitam di sekitar mulut. Campurkan irisan pepaya mentah dengan air mawar hingga menjadi pasta kental. Oleskan sebagai masker dan biarkan selama sekitar setengah jam sebelum dibilas dengan air. 3. Tepung gram Tepung gram efektif mengurangi hiperpigmentasi. Campur setengah sendok makan bubuk kunyit dengan 2 sendok makan tepung gram dan tambahkan air mawar. Oleskan pasta ke area mulut dan bilas setelah kering untuk mendapatkan kulit yang bersih.