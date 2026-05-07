Rabbany Wanadriani
Kamis, 7 Mei 2026 | 14.43 WIB

5 Tips Mencuci Kembang Kol, Kotoran dan Ulat Kabur dalam Hitungan Menit

Ilustrasi kembang kol. (Freepik)

JawaPos.com – Kembang kol atau cauliflower dikenal sebagai sayuran yang kaya nutrisi, memiliki cita rasa lezat, serta menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan.

Meski begitu, sayuran ini kerap menyimpan ulat kecil di sela-sela kuntumnya yang sulit terlihat.

Mencucinya hanya dengan air biasa sering kali belum cukup untuk menghilangkan hama tersebut, sehingga dapat memengaruhi kebersihan dan keamanan makanan saat dikonsumsi.

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah memilih kembang kol yang masih segar, berwarna putih bersih, dan memiliki kuntum yang tidak terlalu rapat. Kondisi ini membantu sirkulasi udara masuk ke bagian dalam sehingga risiko adanya ulat maupun serangga menjadi lebih kecil.

Selain itu, terdapat trik dapur sederhana yang dapat membantu membersihkan kembang kol dari ulat, bakteri, hingga sisa pestisida dalam waktu singkat.

Salah satu cara paling efektif ialah mencuci kembang kol menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.

Metode ini dapat membantu mengangkat kotoran sekaligus mengusir ulat yang bersembunyi di sela-sela kembang kol dengan lebih maksimal.

Mengutip English Jagran, berikut lima langkah efektif untuk membersihkan kembang kol dari ulat dan kotoran tersembunyi agar lebih aman dikonsumsi.

Langkah 1: Potong kembang kol kecil-kecil dan pisahkan setiap kuntumnya agar lebih mudah dibersihkan.

Isi panci besar dengan air hangat kuku. Pastikan airnya tidak terlalu panas karena dapat menyebabkan kembang kol membusuk.

Langkah 2: Tambahkan satu sendok teh garam dan sedikit bubuk kunyit ke dalam air hangat.

Kunyit memiliki sifat disinfektan alami, sementara garam dapat membantu serangga mengapung ke permukaan.

Rendam kembang kol dalam campuran ini selama kurang lebih 15-20 menit, hingga serangga akan muncul ke permukaan.

