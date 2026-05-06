Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 6 Mei 2026 | 17.31 WIB

Jangan Dipencet! Begini Cara Membersihkan Komedo Tanpa Timbulkan Luka

Ilustrasi komedo/freepik

JawaPos.com-Komedo menjadi salah satu masalah kulit wajah yang sama mengganggunya dengan jerawat.

Komedo juga kerap muncul di area lain seperti dahi, dagu, dan pipi. Komedo sendiri terbentuk karena penyumbatan pori-pori oleh penumpukan sel kulit mati dan minyak.

Komedo yang masih ada di dalam cenderung berwarna putih, sementara komedo yang terbuka akan tampak hitam karena terpapar oleh udara.

Adanya komedo ini bisa sangat mengganggu  proses makeup, yang membuat makeup sulit menempel dengan merata dan memperlihatkan tekstur kulit yang kasar.

Bagi anda yang merasa terganggu dengan keberadaan komedo ini, berikut kami rangkumkan beberapa tips untuk mengatasinya, berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id.

Salah satu produk yang bisa menghilangkan komedo adalah masker. Anda bisa menemukan masker wajah ini di platform marketplace. Sebelum membeli, pastikan anda memeriksa apakah produk tersebut sudah terdaftar serta pahami pula kegunaannya lewat situs BPOM, supaya keamananya lebih terjamin.

Anda juga bisa berkonsultasi ke klinik dan dokter kulit terkait masalah komedo yang anda alami. Dokter akan memberikan resep obat yang membantu menghilangkan komedo. Biasanya, dokter akan meresepkan obat-obatan dengan kandungan antibiotik, benzoil peroksida, retinoid, asam glikolat atau salisilat, sesuai kebutuhan anda. 

Komedo ekstraktor adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghilangkan komedo membandel. Dokter spesialis kulit menggunakan alat ini untuk mengangkat komedo dari dalam pori-pori. 

Peeling merupakan teknik mengangkat komedo dengan cara dikelupas. Plaster peeling biasanya berbahan asam salisilat, tretinoin, dan asam glikolik. Peeling plaster ini juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah jerawat.  

Mikrodermabrasi termasuk metode unik untuk mengangkat komedo. Dokter akan menyemprotkan bahan sejenis kristal untuk mengangkat komedo di pori-pori dengan cara khusus. Cara ini dilakukan supaya menghilangkan komedo sekaligus mempercepat pertumbuhan sel kulit baru.

