Cegah Kebotakan Dini, Ini 6 Tips untuk Menumbuhkan Rambut Anda Kembali Usai Mengalami Kerontokan

JawaPos.com-Berjalannya usia memang sering ditandai dengan berbagai masalah pada rambut. Salah satunya kerontokan yang berujung pada kebotakan

Namun, masalah ini tidak hanya dialami oleh orang tua. Pada faktanya, kebotakan dini juga sering terjadi pada anak-anak usia muda.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masalah kebotakan dini, seperti stres berat, penggunaan produk-produk hair styling berbahan kimia yang merusak rambut, kurangnya asupan makanan bergizi, efek samping obat-obatan, sampai pola hidup tidak sehat

Perawatan untuk rambut rontok tidak bisa dilakukan dengan instan. Perlu proses bertahap dan konsisten supaya rambut anda bisa tumbuh.

Berikut kami rangkuman informasi dari laman keslan.kemkes.go.id tentang cara yang dapat dilakukan untuk merawat rambut rontok, supaya rambut anda bisa tumbuh kembali.

Konsumsi makanan sehat bernutrisi

Kurangnya makan-makanan sehat bernutrisi juga bisa menjadi sebab utama seseorang mengalami kerontokan rambut, yang berujung pada masalah kebotakan dini. Rambut memerlukan nutrisi dari makanan yang mengandung zinc, biotin, Vitamin C, serta karoten. Beberapa makanan yang mampu mengatasi kebotakan karena rambut rontok antara lain kacang-kacangan, bayam, tiram, yogurt, serta buah-buahan yang tinggi vitamin C.

Kelola stres

Stres berat dapat menyebabkan rambut mudah patah dan rontok. Stres berat dapat mempengaruhi hormon pertumbuhan rambut, sehingga rambut anda tidak mudah tumbuh. Sebagai cara untuk mengatasinya, anda perlu melakukan relaksasi, berolahraga, berlibur, beristirahat, dan mengelola stres dengan lebih sehat.

Jaga kebersihan kulit kepala

Kebersihan kulit kepala juga perlu dijaga, supaya rambut anda tidak mudah rontok. Bersihkan kulit kepala anda dengan shampoo, jangan lupa lakukan pijatan lembut pada kulit kepala untuk memberikan relaksasi dan menguatkan akar rambut.

Pilih produk yang sesuai

Jenis rambut setiap orang berbeda-beda. Anda perlu melakukan perawatan sesuai dengan jenis rambut anda. Pilihlah produk yang sesuai dengan kekuatan rambut dan kulit kepala anda.

Hidup sehat