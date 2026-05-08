Anda sedang Kehilangan Motivasi Kerja? Coba 6 Trik Ahli Ini yang Efeknya Sama seperti Segelas Kopi, Buat Otak Anda Langsung 'On' Lagi

Ilustrasi, seseorang yang kehilangan motivasi kerja. Freepik/ Drazen Zigic.

JawaPos.com - Pernahkah suatu hari Anda merasa tidak bersemangat untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu, apalagi yang namanya bekerja?



Tenang, Anda tidak sendirian, karena banyak orang pasti pernah mengalami kehilangan motivasi kerja. Untungnya, Colby Kultgen, seorang influencer yang fokus membantu orang mencapai potensi tertingginya serta para ahli dibidang ini membagikan enam trik yang efeknya sama seperti segelas kopi.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (8/5), berikut ini enam trik yang disarankan ahli untuk mengembalikan motivasi kerja dan membuat otak Anda 'on' lagi.

1. Atur Timer Selama Lima Menit



Kultgen menyebutnya sebagai 'aturan lima menit'. Maksudnya, atur timer selama lima menit dan mulailah tugas yang Anda hindari. Setelah lima menit berlalu, Anda dapat berhenti mengerjakan tugas tersebut. Tapi, jika Anda mau, Anda dapat terus melanjutkannya.



Kultgen percaya kalau 'belajar berlebihan menjadi penundaan', sementara pertumbuhan berasal dari belajar. Jadi, alih-alih hanya belajar berjam-jam tanpa henti, lebih baik Anda habiskan waktu satu jam setelahnya untuk menerapkan apa yang telah dipelajari tiap kali Anda selesai belajar selama satu jam.



Seorang pelatih karier, Amy Bracht menjelaskan kalau kemenangan kecil dapat memicu dopamin yang memberikan Anda 'dorongan energi dan suasana hati'. Dorongan seperti ini membuat Anda ingin terus maju bukan?.



Lalu, pelatih pikiran dan tubuh, Jennie Friedman menambahkan untuk membuat rencana dan tujuan dibuat sespesifik mungkin atau SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu), maka semakin kecil pula kemungkinan Anda berputar-putar tanpa berpikir pada informasi yang sama tanpa bergerak.



Dengan kata lain, Anda tidak memberi ruang untuk keraguan.



2. Bertindaklah Terlebih Dahulu, Motivasi akan Mengikuti



Banyak orang percaya kalau seseorang harus termotivasi terlebih dahulu untuk bertindak. Tapi, Kultgen berkata lain, tindakanlah yang menciptakan motivasi itu.



Kultgen juga menyebutkan bahwa seringkali bagian tersulit dalam menyelesaikan sesuatu adalah memulainya. Oleh sebab itu, Kultgen menyarankan untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju tindakan yang pada akhirnya mengarah pada lebih banyak tindakan.



Mengambil bagian-bagian kecil dari tugas yang lebih besar membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas besar tersebut dalam jangka panjang.



3. Jika Anda Tidak Memiliki Motivasi, Terapkan Aturan Dua Menit



Kultgen mengatakan, jika sesuatu membutuhkan waktu kurang dari dua menit, maka lakukan sekarang. Jangan biarkan tugas yang membosankan menggerogoti pikiran Anda selama berminggu-minggu.



Sering kali penundaan adalah hasil dari kecemasan penghindaran Anda. Ketika Anda menunda melakukan hal-hal yang terasa terlalu berat, itu justru membuat Anda lebih cemas dan menghindar.



Jadi, jika Anda mampu mengumpulkan keberanian dalam diri dan langsung mengerjakannya, maka Anda akan merasa jauh lebih baik setelahnya.



4. Makan Kataknya



'Memakan katak' berarti mengerjakan tugas tersulit terlebih dahulu, meski Anda tidak menginginkannya. Karena, dengan memulai dari bagian tersulit, tugas-tugas selanjutnya akan tampak jauh lebih mudah jika dibandingkan.



Hal ini disetujui oleh Diane Quintana seorang penata organisasi profesional yang mengatakan bahwa kerjakanlah pekerjaan tersulit dan paling menantang saat Anda tahu bahwa Anda sedang berada dalam kondisi terbaik.

Setiap orang memiliki kondisi terbaik yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Demikian juga Anda, mungkin kondisi terbaik Anda di pagi hari atau larut malam atau setelah minum segelas kopi di sore hari.

Intinya, makanlah katak saat Anda berada dalam kondisi 100 persen, kapan pun itu.



5. Jika Anda Tidak Memiliki Motivasi, Singkirkan Ponsel Anda



Scrolling media sosial berulang kali hanyalah cara lain menunda-nunda. Selain itu, paparan postingan dari sosial media yang terus-menerus dapat membuat Anda merasa buruk tentang diri Anda sendiri. Menciptakan lingkaran umpan balik negatif.



Jadi, singkirkanlah kekacauan digital tersebut untuk meningkatkan fokus Anda.



Kultgen menyarankan untuk mengaktifkan mode pesawat pada ponsel Anda. Anda juga dapat menggunakan Brick misalnya untuk memblokir aplikasi yang mengganggu. Jadi, Anda hanya membuka tab yang relevan dengan apa yang sedang Anda kerjakan.



Trik ampuh lainnya ialah meninggalkan ponsel Anda di ruang terpisah, sehingga Anda tidak tergoda sama sekali untuk mengambilnya.



6. Rapikan agar Ruang Kerja Anda Terasa Nyaman



Sebelum mulai bekerja, pastikan ruang kerja Anda bersih, karena meja kerja yang berantakan dapat berarti pikiran Anda yang berantakan.

Sementara ruang kosong dapat membuat otak Anda dalam kondisi prima dan tetap fokus sepenuhnya pada tugas yang Anda kerjakan.



Sebenarnya memberikan diri kelonggaran ketika hilang motivasi dan kesulitan fokus adalah bagian berharga dari bersikap lembut pada diri sendiri.



Tapi, kadang kala Anda hanya perlu menyelesaikan pekerjaan dan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola membantu Anda mengatasi perasaan kewalahan.



Berikan tepuk tangan untuk diri sendiri, bagi Anda yang telah memulai. Itu adalah bagian tersulit dan Anda telah melakukannya, selamat!.***