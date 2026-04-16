5 Hal yang bisa Dipelajari dari Generasi Baby Boomers yang Selalu Relevan dengan Kehidupan

JawaPos.com - Tumbuh besar dengan pola asuh orang tua generasi Baby Boomers sering kali memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga, meski melalui cara yang sederhana.

Walau pola pengasuhan sekarang sudah banyak berubah, nilai-nilai kemandirian dan ketangguhan yang Boomers tanamkan terbukti menjadi keterampilan penting dalam menghadapi dunia nyata.

Banyak orang yang mungkin merindukan hal-hal yang diajarkan oleh generasi Boomers yang membuat lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa terlalu banyak bantuan teknologi.

Dilansir dari YourTango, berikut ini beberapa skills dari orang tua zaman dulu yang masih relevan dilakukan untuk menghadapi dunia saat ini.

1. Mandiri Sejak Dini

Dulu mungkin banyak anak-anak yang dibiarkan bermain di luar oleh orang tua generasi Baby Boomers.

Mereka membiarkan anaknya untuk berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua zaman dulu sudah menanamkan sikap mandiri yang sangat penting untuk bekal hidup.

2. Etos Kerja yang Tangguh