Orang yang Semakin Terisolasi Seiring Bertambahnya Usia Sering Kali Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, kehidupan seseorang mengalami banyak perubahan—baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Lingkaran pertemanan bisa menyempit, kesibukan berubah, dan prioritas pun bergeser.

Dalam kondisi tertentu, perubahan ini dapat membuat seseorang perlahan menjadi semakin terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Menurut psikologi, isolasi sosial tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Justru, sering kali ada pola perilaku yang berkembang secara perlahan dan tanpa disadari.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan perilaku yang kerap muncul pada orang yang semakin terisolasi seiring bertambahnya usia.

1. Semakin Jarang Berinteraksi dengan Orang Lain

Salah satu tanda paling jelas adalah berkurangnya interaksi sosial. Seseorang mulai jarang menghubungi teman, menolak ajakan berkumpul, atau merasa tidak perlu bersosialisasi seperti dulu.

Awalnya mungkin terasa nyaman—lebih tenang, lebih damai. Namun, jika berlangsung lama, hal ini bisa mengarah pada kesepian yang mendalam.

2. Merasa Lebih Nyaman Sendirian

Ada perbedaan antara menikmati waktu sendiri dan menghindari orang lain. Orang yang mulai terisolasi sering kali merasa hanya nyaman saat sendiri, dan justru merasa lelah atau terganggu saat harus berinteraksi.