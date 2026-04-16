Irfan Ferdiansyah
16 April 2026, 15.31 WIB

Jika Pasangan Anda Melakukan 8 Perilaku Licik Ini, Dia Berkencan dengan Anda Sambil Mencari Seseorang yang “Lebih Baik” Menurut Psikologi

seseorang yang berkencan sambil mencari seseorang yang lebih baik. (Freepik/drobotdean)



JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, kepercayaan adalah fondasi utama. Namun, tidak semua orang masuk ke dalam hubungan dengan niat yang tulus.

Secara psikologis, ada individu yang menjalani hubungan sambil “membuka opsi lain”—tetap bersama Anda, tetapi diam-diam mencari seseorang yang mereka anggap lebih baik.

Perilaku ini sering kali tidak terlihat jelas. Mereka tidak langsung selingkuh secara fisik, tetapi menunjukkan pola-pola halus yang mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksiapan untuk berkomitmen sepenuhnya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku licik yang perlu Anda waspadai:

1. Mereka Menjaga Opsi Tetap Terbuka

Secara psikologis, ini dikenal sebagai “mate switching strategy”—strategi di mana seseorang tidak sepenuhnya meninggalkan pasangan saat ini sebelum menemukan pengganti.

Tandanya:

Masih aktif “flirting” dengan orang lain
Tidak menutup kemungkinan untuk kenalan baru
Menganggap hubungan kalian “tidak terlalu serius”

Mereka ingin memastikan tidak pernah sendirian.

2. Tidak Pernah Benar-Benar Hadir Secara Emosional

Pasangan seperti ini mungkin ada secara fisik, tetapi tidak secara emosional.

Ciri-cirinya:

Tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh
Terlihat jauh atau dingin
Jarang berbagi perasaan pribadi

Dalam psikologi, ini sering terkait dengan avoidant attachment style—gaya keterikatan yang menghindari kedekatan emosional.

3. Mereka Sering Membandingkan Anda dengan Orang Lain

Perbandingan adalah sinyal kuat ketidakpuasan.

Contoh:

“Kenapa kamu nggak seperti dia?”
“Temanku lebih pengertian dari kamu”

Ini bukan sekadar kritik—ini menunjukkan mereka sedang mengevaluasi alternatif.

4. Terlalu Fokus pada Kekurangan Anda

Alih-alih menghargai kelebihan Anda, mereka justru:

Sering mengkritik hal kecil
Membesar-besarkan kesalahan
Jarang memberi apresiasi

Secara psikologis, ini bisa menjadi mekanisme pembenaran untuk mencari orang lain.

5. Menjaga Privasi Secara Berlebihan

Privasi itu sehat, tapi jika berlebihan, itu tanda bahaya.

Misalnya:

Menyembunyikan ponsel
Menghapus chat secara rutin
Tidak transparan tentang aktivitas

Ini bisa menunjukkan mereka memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan—bisa jadi orang lain.

6. Tidak Membuat Rencana Jangka Panjang dengan Anda

Orang yang serius biasanya membicarakan masa depan.

Jika pasangan Anda:

Menghindari topik masa depan
Tidak memasukkan Anda dalam rencana hidupnya
Selalu menjawab “lihat nanti saja”

Itu bisa berarti mereka tidak melihat Anda sebagai pilihan akhir.

7. Mereka Memberi Perhatian yang Tidak Konsisten

Kadang sangat perhatian, lalu tiba-tiba menghilang.

Pola ini disebut intermittent reinforcement dalam psikologi—dan sangat membuat seseorang “ketagihan”.

Namun kenyataannya:

Saat mereka menghilang, mungkin perhatian mereka sedang tertuju pada orang lain
Saat kembali, mereka ingin memastikan Anda tetap ada
8. Mereka Tidak Takut Kehilangan Anda

Ini tanda paling jelas.

Orang yang benar-benar mencintai Anda akan:

Takut menyakiti Anda
Berusaha mempertahankan hubungan
Peduli jika Anda menjauh

Sebaliknya, jika mereka:

Santai saat Anda marah
Tidak berusaha memperbaiki masalah
Bahkan terlihat tidak peduli jika hubungan berakhir

Kemungkinan besar, mereka sudah “punya cadangan”.

Kenapa Orang Melakukan Ini?

Menurut psikologi, ada beberapa alasan utama:

Takut sendirian (fear of abandonment)
Selalu mencari yang “lebih baik” (grass is greener syndrome)
Ketidakdewasaan emosional
Kurangnya empati terhadap pasangan

Mereka ingin keamanan dari hubungan saat ini, tetapi juga ingin peluang yang lebih baik di luar sana.

Apa yang Harus Anda Lakukan?

Jika Anda mengenali banyak tanda di atas, penting untuk tidak mengabaikannya.

Langkah yang bisa diambil:

Refleksi diri – Apakah Anda diperlakukan dengan layak?
Komunikasi terbuka – Tanyakan secara langsung dan jujur
Tetapkan batasan – Jangan menerima perlakuan setengah hati
Berani pergi – Jika Anda hanya dijadikan “opsi”, Anda pantas mendapatkan lebih
Penutup

Hubungan yang sehat bukan tentang bertahan dengan seseorang yang ragu-ragu. Ini tentang dua orang yang sama-sama memilih satu sama lain—tanpa cadangan, tanpa permainan.

Jika pasangan Anda menunjukkan perilaku-perilaku licik ini, mungkin sudah waktunya untuk bertanya:

Apakah Anda benar-benar dicintai, atau hanya dijadikan pilihan sementara?***
Editor: Novia Tri Astuti
Mencintai Pasangan yang Overthinking: Penuh Perhatian tapi Menguras Emosi, Ini Penjelasannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Mencintai Pasangan yang Overthinking: Penuh Perhatian tapi Menguras Emosi, Ini Penjelasannya Menurut Psikologi

16 April 2026, 16.11 WIB

Sering Gagal dalam Hubungan? Ini 5 Sifat yang Kerap Mengalami Putus dengan Pasangan - Image
Kepribadian

Sering Gagal dalam Hubungan? Ini 5 Sifat yang Kerap Mengalami Putus dengan Pasangan

14 April 2026, 20.30 WIB

3 Zodiak yang Pergi Saat Pasangan Tidak Memperjuangkan Mereka Lagi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Pergi Saat Pasangan Tidak Memperjuangkan Mereka Lagi

14 April 2026, 19.08 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

