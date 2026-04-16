Jika Pasangan Anda Melakukan 8 Perilaku Licik Ini, Dia Berkencan dengan Anda Sambil Mencari Seseorang yang “Lebih Baik” Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, kepercayaan adalah fondasi utama. Namun, tidak semua orang masuk ke dalam hubungan dengan niat yang tulus.
Secara psikologis, ada individu yang menjalani hubungan sambil “membuka opsi lain”—tetap bersama Anda, tetapi diam-diam mencari seseorang yang mereka anggap lebih baik.
Perilaku ini sering kali tidak terlihat jelas. Mereka tidak langsung selingkuh secara fisik, tetapi menunjukkan pola-pola halus yang mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksiapan untuk berkomitmen sepenuhnya.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku licik yang perlu Anda waspadai:
1. Mereka Menjaga Opsi Tetap Terbuka
Secara psikologis, ini dikenal sebagai “mate switching strategy”—strategi di mana seseorang tidak sepenuhnya meninggalkan pasangan saat ini sebelum menemukan pengganti.
Tandanya:
Masih aktif “flirting” dengan orang lain
Tidak menutup kemungkinan untuk kenalan baru
Menganggap hubungan kalian “tidak terlalu serius”
Mereka ingin memastikan tidak pernah sendirian.
2. Tidak Pernah Benar-Benar Hadir Secara Emosional
Pasangan seperti ini mungkin ada secara fisik, tetapi tidak secara emosional.
Ciri-cirinya:
Tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh
Terlihat jauh atau dingin
Jarang berbagi perasaan pribadi
Dalam psikologi, ini sering terkait dengan avoidant attachment style—gaya keterikatan yang menghindari kedekatan emosional.
3. Mereka Sering Membandingkan Anda dengan Orang Lain
Perbandingan adalah sinyal kuat ketidakpuasan.
Contoh:
“Kenapa kamu nggak seperti dia?”
“Temanku lebih pengertian dari kamu”
Ini bukan sekadar kritik—ini menunjukkan mereka sedang mengevaluasi alternatif.
4. Terlalu Fokus pada Kekurangan Anda
Alih-alih menghargai kelebihan Anda, mereka justru:
Sering mengkritik hal kecil
Membesar-besarkan kesalahan
Jarang memberi apresiasi
Secara psikologis, ini bisa menjadi mekanisme pembenaran untuk mencari orang lain.
5. Menjaga Privasi Secara Berlebihan
Privasi itu sehat, tapi jika berlebihan, itu tanda bahaya.
Misalnya:
Menyembunyikan ponsel
Menghapus chat secara rutin
Tidak transparan tentang aktivitas
Ini bisa menunjukkan mereka memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan—bisa jadi orang lain.
6. Tidak Membuat Rencana Jangka Panjang dengan Anda
Orang yang serius biasanya membicarakan masa depan.
Jika pasangan Anda:
Menghindari topik masa depan
Tidak memasukkan Anda dalam rencana hidupnya
Selalu menjawab “lihat nanti saja”
Itu bisa berarti mereka tidak melihat Anda sebagai pilihan akhir.
7. Mereka Memberi Perhatian yang Tidak Konsisten
Kadang sangat perhatian, lalu tiba-tiba menghilang.
Pola ini disebut intermittent reinforcement dalam psikologi—dan sangat membuat seseorang “ketagihan”.
Namun kenyataannya:
Saat mereka menghilang, mungkin perhatian mereka sedang tertuju pada orang lain
Saat kembali, mereka ingin memastikan Anda tetap ada
8. Mereka Tidak Takut Kehilangan Anda
Ini tanda paling jelas.
Orang yang benar-benar mencintai Anda akan:
Takut menyakiti Anda
Berusaha mempertahankan hubungan
Peduli jika Anda menjauh
Sebaliknya, jika mereka:
Santai saat Anda marah
Tidak berusaha memperbaiki masalah
Bahkan terlihat tidak peduli jika hubungan berakhir
Kemungkinan besar, mereka sudah “punya cadangan”.
Kenapa Orang Melakukan Ini?
Menurut psikologi, ada beberapa alasan utama:
Takut sendirian (fear of abandonment)
Selalu mencari yang “lebih baik” (grass is greener syndrome)
Ketidakdewasaan emosional
Kurangnya empati terhadap pasangan
Mereka ingin keamanan dari hubungan saat ini, tetapi juga ingin peluang yang lebih baik di luar sana.
Apa yang Harus Anda Lakukan?
Jika Anda mengenali banyak tanda di atas, penting untuk tidak mengabaikannya.
Langkah yang bisa diambil:
Refleksi diri – Apakah Anda diperlakukan dengan layak?
Komunikasi terbuka – Tanyakan secara langsung dan jujur
Tetapkan batasan – Jangan menerima perlakuan setengah hati
Berani pergi – Jika Anda hanya dijadikan “opsi”, Anda pantas mendapatkan lebih
Penutup
Hubungan yang sehat bukan tentang bertahan dengan seseorang yang ragu-ragu. Ini tentang dua orang yang sama-sama memilih satu sama lain—tanpa cadangan, tanpa permainan.
Jika pasangan Anda menunjukkan perilaku-perilaku licik ini, mungkin sudah waktunya untuk bertanya:
