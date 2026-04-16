Jika Pasangan Anda Melakukan 8 Perilaku Licik Ini, Dia Berkencan dengan Anda Sambil Mencari Seseorang yang “Lebih Baik” Menurut Psikologi

Secara psikologis, ada individu yang menjalani hubungan sambil “membuka opsi lain”—tetap bersama Anda, tetapi diam-diam mencari seseorang yang mereka anggap lebih baik.



Perilaku ini sering kali tidak terlihat jelas. Mereka tidak langsung selingkuh secara fisik, tetapi menunjukkan pola-pola halus yang mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksiapan untuk berkomitmen sepenuhnya.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku licik yang perlu Anda waspadai:



1. Mereka Menjaga Opsi Tetap Terbuka



Secara psikologis, ini dikenal sebagai “mate switching strategy”—strategi di mana seseorang tidak sepenuhnya meninggalkan pasangan saat ini sebelum menemukan pengganti.



Tandanya:



Masih aktif “flirting” dengan orang lain

Tidak menutup kemungkinan untuk kenalan baru

Menganggap hubungan kalian “tidak terlalu serius”



Mereka ingin memastikan tidak pernah sendirian.



2. Tidak Pernah Benar-Benar Hadir Secara Emosional



Pasangan seperti ini mungkin ada secara fisik, tetapi tidak secara emosional.



Ciri-cirinya:



Tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh

Terlihat jauh atau dingin

Jarang berbagi perasaan pribadi



Dalam psikologi, ini sering terkait dengan avoidant attachment style—gaya keterikatan yang menghindari kedekatan emosional.



3. Mereka Sering Membandingkan Anda dengan Orang Lain



Perbandingan adalah sinyal kuat ketidakpuasan.



Contoh:



“Kenapa kamu nggak seperti dia?”

“Temanku lebih pengertian dari kamu”



Ini bukan sekadar kritik—ini menunjukkan mereka sedang mengevaluasi alternatif.



4. Terlalu Fokus pada Kekurangan Anda



Alih-alih menghargai kelebihan Anda, mereka justru:



Sering mengkritik hal kecil

Membesar-besarkan kesalahan

Jarang memberi apresiasi



Secara psikologis, ini bisa menjadi mekanisme pembenaran untuk mencari orang lain.



5. Menjaga Privasi Secara Berlebihan



Privasi itu sehat, tapi jika berlebihan, itu tanda bahaya.



Misalnya:



Menyembunyikan ponsel

Menghapus chat secara rutin

Tidak transparan tentang aktivitas



Ini bisa menunjukkan mereka memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan—bisa jadi orang lain.



6. Tidak Membuat Rencana Jangka Panjang dengan Anda



Orang yang serius biasanya membicarakan masa depan.



Jika pasangan Anda:



Menghindari topik masa depan

Tidak memasukkan Anda dalam rencana hidupnya

Selalu menjawab “lihat nanti saja”



Itu bisa berarti mereka tidak melihat Anda sebagai pilihan akhir.



7. Mereka Memberi Perhatian yang Tidak Konsisten



Kadang sangat perhatian, lalu tiba-tiba menghilang.



Pola ini disebut intermittent reinforcement dalam psikologi—dan sangat membuat seseorang “ketagihan”.



Namun kenyataannya:



Saat mereka menghilang, mungkin perhatian mereka sedang tertuju pada orang lain

Saat kembali, mereka ingin memastikan Anda tetap ada

8. Mereka Tidak Takut Kehilangan Anda



Ini tanda paling jelas.



Orang yang benar-benar mencintai Anda akan:



Takut menyakiti Anda

Berusaha mempertahankan hubungan

Peduli jika Anda menjauh



Sebaliknya, jika mereka:



Santai saat Anda marah

Tidak berusaha memperbaiki masalah

Bahkan terlihat tidak peduli jika hubungan berakhir



Kemungkinan besar, mereka sudah “punya cadangan”.



Kenapa Orang Melakukan Ini?



Menurut psikologi, ada beberapa alasan utama:



Takut sendirian (fear of abandonment)

Selalu mencari yang “lebih baik” (grass is greener syndrome)

Ketidakdewasaan emosional

Kurangnya empati terhadap pasangan



Mereka ingin keamanan dari hubungan saat ini, tetapi juga ingin peluang yang lebih baik di luar sana.



Apa yang Harus Anda Lakukan?



Jika Anda mengenali banyak tanda di atas, penting untuk tidak mengabaikannya.



Langkah yang bisa diambil:



Refleksi diri – Apakah Anda diperlakukan dengan layak?

Komunikasi terbuka – Tanyakan secara langsung dan jujur

Tetapkan batasan – Jangan menerima perlakuan setengah hati

Berani pergi – Jika Anda hanya dijadikan “opsi”, Anda pantas mendapatkan lebih

Penutup



Hubungan yang sehat bukan tentang bertahan dengan seseorang yang ragu-ragu. Ini tentang dua orang yang sama-sama memilih satu sama lain—tanpa cadangan, tanpa permainan.



Jika pasangan Anda menunjukkan perilaku-perilaku licik ini, mungkin sudah waktunya untuk bertanya: