Orang yang Menilai Orang Lain Berdasarkan Penampilan Seringkali Menunjukkan 8 Perilaku Halus Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi

seseorang yang menilai orang lain berdasarkan penampilan
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang yang dengan cepat menarik kesimpulan tentang orang lain hanya dari penampilan luar—cara berpakaian, gaya rambut, hingga ekspresi wajah.
Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini sebenarnya berkaitan erat dengan proses psikologis yang disebut thin slicing, yaitu kecenderungan otak membuat penilaian cepat berdasarkan informasi yang sangat terbatas.
Menariknya, orang yang sering menilai orang lain dari penampilan biasanya tidak menyadari perilaku mereka sendiri. Tanpa sadar, mereka menunjukkan sejumlah tanda halus yang mencerminkan pola pikir tersebut.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku halus yang sering muncul menurut psikologi:
1. Cepat Membuat Kesimpulan Tanpa Informasi Lengkap
Orang seperti ini cenderung langsung “mengisi kekosongan” informasi dengan asumsi pribadi. Misalnya, melihat seseorang berpakaian santai lalu langsung menganggapnya tidak profesional.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan cognitive bias, khususnya halo effect dan stereotyping, di mana satu aspek kecil memengaruhi keseluruhan penilaian.
2. Lebih Fokus pada Penampilan Daripada Isi Percakapan
Saat berbicara, perhatian mereka sering terbagi—bukan sepenuhnya pada apa yang dikatakan lawan bicara, tetapi pada bagaimana orang tersebut terlihat.
Akibatnya, mereka bisa melewatkan informasi penting dan cenderung mengingat “kesan visual” daripada isi pembicaraan.
3. Sering Membandingkan Orang Secara Diam-Diam
Tanpa disadari, mereka membandingkan penampilan seseorang dengan standar pribadi atau sosial: siapa yang lebih rapi, lebih menarik, atau lebih “layak”.
Perilaku ini sering terjadi secara otomatis karena otak manusia memang dirancang untuk mengkategorikan, tetapi bisa menjadi bias jika tidak dikontrol.
4. Memberi Perlakuan Berbeda Secara Halus
Mereka mungkin tidak terang-terangan diskriminatif, tetapi menunjukkan perbedaan sikap kecil:
Lebih ramah pada orang yang dianggap menarik
Lebih dingin atau cuek pada yang tidak sesuai standar
Ini dikenal sebagai attractiveness bias—kecenderungan memberi keuntungan pada orang yang dianggap menarik secara fisik.
5. Mengandalkan “Kesan Pertama” Secara Berlebihan
Kesan pertama memang penting, tetapi orang dengan kecenderungan ini menganggapnya sebagai “kebenaran mutlak”.
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kesan pertama sering kali tidak akurat dan mudah dipengaruhi oleh konteks sementara.
6. Sulit Mengubah Pendapat Awal
Setelah membuat penilaian berdasarkan penampilan, mereka cenderung mempertahankan pandangan tersebut, bahkan ketika ada bukti yang bertentangan.
Ini disebut confirmation bias—kecenderungan mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan awal.
7. Mengaitkan Penampilan dengan Karakter
Misalnya:
Berpakaian rapi = disiplin
Berpenampilan santai = malas
Wajah serius = tidak ramah
Padahal, hubungan antara penampilan dan kepribadian tidak selalu akurat. Ini adalah bentuk fundamental attribution error, di mana kita terlalu cepat mengaitkan perilaku atau karakter dengan faktor internal tanpa mempertimbangkan situasi.
8. Tidak Menyadari Bias Diri Sendiri
Ini adalah poin paling penting. Banyak orang merasa mereka “objektif”, padahal sebenarnya mereka dipengaruhi oleh bias yang tidak disadari (implicit bias).
Karena sifatnya otomatis, perilaku ini terasa normal dan jarang dipertanyakan.
Kenapa Hal Ini Terjadi?
Dari sudut pandang psikologi, otak manusia memang dirancang untuk membuat keputusan cepat sebagai mekanisme bertahan hidup. Namun, dalam dunia modern, mekanisme ini bisa menyebabkan penilaian yang tidak adil.
Faktor lain yang memengaruhi:
Pengaruh budaya dan media
Standar kecantikan sosial
Pengalaman masa lalu
Lingkungan pergaulan
Dampaknya dalam Kehidupan Nyata
Menilai orang dari penampilan bisa berdampak luas, seperti:
Salah memahami orang lain
Kehilangan peluang relasi atau kerja sama
Memperkuat stereotip negatif
Menciptakan ketidakadilan sosial
Cara Mengurangi Kebiasaan Ini
Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih untuk dikurangi:
Sadari bahwa semua orang punya bias
Tunda penilaian awal
Fokus pada perilaku dan tindakan, bukan tampilan
Perbanyak interaksi dengan orang dari latar belakang berbeda
Refleksi diri setelah menilai seseorang
Penutup
Menilai orang dari penampilan adalah hal yang sangat manusiawi, tetapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Dengan kesadaran dan latihan, kita bisa menjadi lebih objektif, empatik, dan adil dalam melihat orang lain.
