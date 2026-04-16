Irfan Ferdiansyah
16 April 2026, 15.04 WIB

Jika Anda Ingin Menua dengan Baik, Hindari 9 Kesalahan Pagi Hari Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menua dengan baik. (Freepik/Lifestylememory)


JawaPos.com - Menua adalah proses alami yang tidak bisa dihindari, tetapi cara kita menua sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari—terutama rutinitas pagi. Psikologi modern menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga kesehatan mental, fisik, dan kualitas hidup jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda ingin menua dengan sehat, bahagia, dan tetap tajam secara mental, penting untuk menghindari beberapa kesalahan umum berikut ini.

1. Langsung Mengecek Ponsel Saat Bangun Tidur

Banyak orang memulai hari dengan membuka media sosial, email, atau berita. Secara psikologis, ini bisa langsung memicu stres, kecemasan, atau perasaan kewalahan bahkan sebelum Anda benar-benar “hadir” di hari tersebut.

Dampaknya:

Meningkatkan hormon stres (kortisol)
Mengganggu fokus sejak pagi
Membentuk kebiasaan reaktif, bukan proaktif

Solusi:
Berikan waktu 15–30 menit pertama tanpa layar. Gunakan waktu itu untuk bernapas, stretching, atau refleksi ringan.

2. Melewatkan Sarapan atau Makan Sembarangan

Sarapan bukan sekadar rutinitas, tetapi fondasi energi dan fungsi otak. Dari perspektif psikologi dan neurosains, otak membutuhkan bahan bakar yang stabil untuk berpikir jernih.

Dampaknya:

Penurunan konsentrasi
Mood lebih mudah berubah
Risiko kebiasaan makan tidak sehat

Solusi:
Pilih makanan bergizi seperti protein, serat, dan lemak sehat.

3. Bangun Terlalu Terlambat dan Terburu-buru

Bangun dalam keadaan panik karena kesiangan membuat sistem saraf langsung berada dalam mode “fight or flight”.

Dampaknya:

Stres kronis
Kelelahan mental
Pola hidup tidak teratur

Solusi:
Bangun sedikit lebih awal agar punya waktu untuk memulai hari dengan tenang.

4. Tidak Bergerak Sama Sekali

Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Psikologi kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan di pagi hari dapat meningkatkan suasana hati secara signifikan.

Dampaknya:

Energi rendah sepanjang hari
Risiko penyakit meningkat
Penurunan kesehatan mental

Solusi:
Lakukan stretching, jalan kaki, atau olahraga ringan 5–15 menit.

5. Berpikir Negatif Sejak Awal Hari

Pikiran pertama di pagi hari sering menentukan “tone” sepanjang hari. Jika Anda langsung berpikir negatif, otak akan cenderung mencari bukti untuk memperkuat hal tersebut.

Dampaknya:

Self-fulfilling prophecy (ramalan yang jadi kenyataan)
Menurunnya kepercayaan diri
Kesehatan mental terganggu

Solusi:
Latih afirmasi positif atau tulis 3 hal yang Anda syukuri.

6. Tidak Memiliki Rutinitas yang Konsisten

Otak menyukai pola. Rutinitas pagi yang konsisten membantu mengurangi beban keputusan (decision fatigue) dan meningkatkan stabilitas emosional.

Dampaknya:

Mudah merasa bingung atau tidak terarah
Produktivitas menurun
Stres meningkat

Solusi:
Buat rutinitas sederhana yang bisa diulang setiap hari.

7. Mengabaikan Kesehatan Mental

Banyak orang fokus pada aktivitas fisik tetapi lupa “mengecek” kondisi mental mereka.

Dampaknya:

Emosi terpendam
Burnout jangka panjang
Kualitas hidup menurun

Solusi:
Luangkan waktu untuk refleksi, meditasi, atau journaling.

8. Terlalu Banyak Multitasking Sejak Pagi

Melakukan banyak hal sekaligus mungkin terasa produktif, tetapi sebenarnya justru menurunkan kualitas kerja dan meningkatkan stres.

Dampaknya:

Fokus terpecah
Hasil kerja kurang optimal
Kelelahan mental lebih cepat

Solusi:
Mulai hari dengan satu tugas utama (priority task).

9. Mengabaikan Paparan Cahaya Matahari

Paparan cahaya alami di pagi hari membantu mengatur ritme sirkadian (jam biologis tubuh).

Dampaknya:

Gangguan tidur
Mood tidak stabil
Energi rendah

Solusi:
Luangkan waktu 5–10 menit di luar ruangan di pagi hari.

Penutup

Menua dengan baik bukan hanya soal genetik, tetapi hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Rutinitas pagi adalah “pondasi” yang menentukan bagaimana tubuh dan pikiran Anda berkembang seiring waktu.

Dengan menghindari 9 kesalahan ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hari Anda—tetapi juga investasi besar untuk masa depan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna.

Perubahan tidak perlu drastis. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, lalu bangun dari sana. Karena dalam jangka panjang, kebiasaan sederhana di pagi hari bisa menjadi pembeda antara menua dengan lemah… atau menua dengan kuat dan penuh vitalitas.***
Editor: Novia Tri Astuti
