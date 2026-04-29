Irfan Ferdiansyah
Rabu, 29 April 2026 | 15.28 WIB

Jika Anda Berusia di Atas 60 Tahun dan Masih Melakukan 7 Hal Ini Setiap Hari, Anda Menua Lebih Baik daripada 90% Rekan Sebaya Anda Menurut Psikologi

seseorang yang menua lebih baik dari kebanyakan orang. (Freepik/Lifestylememory)


JawaPos.com - Penuaan sering kali dipandang sebagai proses kemunduran—fisik melemah, ingatan menurun, dan kehidupan sosial menyempit. Namun, psikologi modern justru menunjukkan hal yang berbeda: kualitas hidup di usia lanjut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Bukan hanya soal genetik atau keberuntungan, tetapi bagaimana seseorang menjalani rutinitas hariannya.

Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih secara konsisten melakukan beberapa hal sederhana ini setiap hari, ada kemungkinan besar Anda termasuk kelompok yang menua dengan lebih sehat, bahagia, dan bermakna dibandingkan mayoritas orang seusia Anda. Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 kebiasaan tersebut:

1. Tetap Aktif Secara Fisik (Meski Sederhana)

Anda tidak perlu berlari maraton atau mengangkat beban berat. Jalan kaki ringan, peregangan, atau aktivitas seperti berkebun sudah cukup memberikan dampak besar.

Dari sudut pandang psikologi, aktivitas fisik membantu:

Menjaga fungsi kognitif
Mengurangi risiko depresi
Meningkatkan suasana hati melalui pelepasan hormon endorfin

Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas.

2. Memelihara Hubungan Sosial

Orang yang tetap terhubung dengan keluarga, teman, atau komunitas cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik.

Interaksi sosial membantu:

Mengurangi rasa kesepian
Menjaga otak tetap aktif
Memberikan rasa memiliki dan tujuan hidup

Bahkan percakapan sederhana setiap hari bisa berdampak besar.

3. Tetap Penasaran dan Mau Belajar Hal Baru

Psikologi menyebut ini sebagai growth mindset—keyakinan bahwa kemampuan bisa terus berkembang.

Contohnya:

Membaca buku
Belajar teknologi baru
Mengikuti kursus atau hobi baru

Orang yang terus belajar cenderung:

Memiliki fungsi otak lebih tajam
Lebih percaya diri
Lebih adaptif terhadap perubahan
4. Memiliki Rutinitas yang Terstruktur

Rutinitas memberikan rasa stabilitas dan kontrol, terutama di usia lanjut.

Dengan rutinitas harian:

Anda mengurangi stres akibat ketidakpastian
Memperbaiki kualitas tidur
Menjaga keseimbangan emosional

Namun, penting juga memberi ruang untuk fleksibilitas agar tidak terasa monoton.

5. Mengelola Emosi dengan Baik

Orang yang menua dengan baik biasanya tidak bebas dari masalah—tetapi mereka lebih mampu mengelola reaksinya.

Kebiasaan ini terlihat dari:

Tidak mudah marah berlebihan
Mampu menerima keadaan
Fokus pada hal yang bisa dikendalikan

Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosi meningkat seiring usia—jika dilatih dengan sadar.

6. Memiliki Rasa Tujuan Hidup

Memiliki alasan untuk bangun setiap pagi adalah faktor penting dalam kebahagiaan jangka panjang.

Tujuan hidup tidak harus besar, misalnya:

Merawat cucu
Berkontribusi di komunitas
Menekuni hobi yang bermakna

Rasa tujuan membantu:

Mengurangi risiko depresi
Meningkatkan daya tahan mental
Memberikan makna pada kehidupan sehari-hari
7. Mensyukuri Hal-Hal Kecil

Kebiasaan sederhana seperti bersyukur ternyata memiliki dampak psikologis yang sangat besar.

Orang yang rutin bersyukur:

Lebih bahagia secara keseluruhan
Lebih sedikit mengalami stres
Memiliki pandangan hidup yang lebih positif

Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana:

Mengingat hal baik setiap hari
Menulis jurnal syukur
Menghargai momen kecil
Kesimpulan

Menua dengan baik bukan tentang menghindari usia, tetapi tentang bagaimana menjalani setiap harinya. Psikologi modern menegaskan bahwa kualitas hidup di usia 60+ sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Jika Anda masih:

Bergerak aktif
Terhubung dengan orang lain
Terus belajar
Menjaga rutinitas
Mengelola emosi
Memiliki tujuan hidup
Dan bersyukur setiap hari

maka Anda kemungkinan besar termasuk kelompok kecil yang menua dengan jauh lebih baik daripada kebanyakan orang.

Bukan karena keberuntungan—tetapi karena pilihan yang Anda buat setiap hari.***
Editor: Novia Tri Astuti
