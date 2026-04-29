Jika Anda Berusia di Atas 60 Tahun dan Masih Melakukan 7 Hal Ini Setiap Hari, Anda Menua Lebih Baik daripada 90% Rekan Sebaya Anda Menurut Psikologi



JawaPos.com - Penuaan sering kali dipandang sebagai proses kemunduran—fisik melemah, ingatan menurun, dan kehidupan sosial menyempit. Namun, psikologi modern justru menunjukkan hal yang berbeda: kualitas hidup di usia lanjut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Bukan hanya soal genetik atau keberuntungan, tetapi bagaimana seseorang menjalani rutinitas hariannya.



Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih secara konsisten melakukan beberapa hal sederhana ini setiap hari, ada kemungkinan besar Anda termasuk kelompok yang menua dengan lebih sehat, bahagia, dan bermakna dibandingkan mayoritas orang seusia Anda. Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 kebiasaan tersebut:



1. Tetap Aktif Secara Fisik (Meski Sederhana)



Anda tidak perlu berlari maraton atau mengangkat beban berat. Jalan kaki ringan, peregangan, atau aktivitas seperti berkebun sudah cukup memberikan dampak besar.



Dari sudut pandang psikologi, aktivitas fisik membantu:



Menjaga fungsi kognitif

Mengurangi risiko depresi

Meningkatkan suasana hati melalui pelepasan hormon endorfin



Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas.



2. Memelihara Hubungan Sosial



Orang yang tetap terhubung dengan keluarga, teman, atau komunitas cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik.



Interaksi sosial membantu:



Mengurangi rasa kesepian

Menjaga otak tetap aktif

Memberikan rasa memiliki dan tujuan hidup



Bahkan percakapan sederhana setiap hari bisa berdampak besar.



3. Tetap Penasaran dan Mau Belajar Hal Baru



Psikologi menyebut ini sebagai growth mindset—keyakinan bahwa kemampuan bisa terus berkembang.



Contohnya:



Membaca buku

Belajar teknologi baru

Mengikuti kursus atau hobi baru



Orang yang terus belajar cenderung:



Memiliki fungsi otak lebih tajam

Lebih percaya diri

Lebih adaptif terhadap perubahan

4. Memiliki Rutinitas yang Terstruktur



Rutinitas memberikan rasa stabilitas dan kontrol, terutama di usia lanjut.



Dengan rutinitas harian:



Anda mengurangi stres akibat ketidakpastian

Memperbaiki kualitas tidur

Menjaga keseimbangan emosional



Namun, penting juga memberi ruang untuk fleksibilitas agar tidak terasa monoton.



5. Mengelola Emosi dengan Baik



Orang yang menua dengan baik biasanya tidak bebas dari masalah—tetapi mereka lebih mampu mengelola reaksinya.



Kebiasaan ini terlihat dari:



Tidak mudah marah berlebihan

Mampu menerima keadaan

Fokus pada hal yang bisa dikendalikan



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosi meningkat seiring usia—jika dilatih dengan sadar.



6. Memiliki Rasa Tujuan Hidup



Memiliki alasan untuk bangun setiap pagi adalah faktor penting dalam kebahagiaan jangka panjang.



Tujuan hidup tidak harus besar, misalnya:



Merawat cucu

Berkontribusi di komunitas

Menekuni hobi yang bermakna



Rasa tujuan membantu:



Mengurangi risiko depresi

Meningkatkan daya tahan mental

Memberikan makna pada kehidupan sehari-hari

7. Mensyukuri Hal-Hal Kecil



Kebiasaan sederhana seperti bersyukur ternyata memiliki dampak psikologis yang sangat besar.



Orang yang rutin bersyukur:



Lebih bahagia secara keseluruhan

Lebih sedikit mengalami stres

Memiliki pandangan hidup yang lebih positif



Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana:



Mengingat hal baik setiap hari

Menulis jurnal syukur

Menghargai momen kecil

Kesimpulan



Menua dengan baik bukan tentang menghindari usia, tetapi tentang bagaimana menjalani setiap harinya. Psikologi modern menegaskan bahwa kualitas hidup di usia 60+ sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Jika Anda masih:



Bergerak aktif

Terhubung dengan orang lain

Terus belajar

Menjaga rutinitas

Mengelola emosi

Memiliki tujuan hidup

Dan bersyukur setiap hari



maka Anda kemungkinan besar termasuk kelompok kecil yang menua dengan jauh lebih baik daripada kebanyakan orang.



